Canosa: Torna la processione di San Francesco

Nella memoria liturgica delsi celebra la. La Festa di San Francesco di Assisi è stata riconosciuta dalcome "solennità civile e giornata per la pace, per la fraternità e il dialogo fra religioni e culture diverse" (Legge n. 24 del 10 febbraio 2005). Per la la cerimonia viene accesa la lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco, con l'olio donato a turno dalla Regioni d'Italia.nel corso delladisaranno celebrate le sante Messe allecon mandato agli operatori pastorali e accensione della lampada della Pace. Alle, lanello spazio antistante la chiesa. Alle, partiràche sarà accompagnata dall'orchestra di fiatocon il simulacro diè il seguente: Chiesa di S. Francesco e S. Biagio, Piazza Martiri 23 Maggio, Via Trieste e Trento, Piazza Umberto I, Corso Traiano, Via Romolo, Via Remo, Via Caporale, Via Lucano, Via Vito Rosa, Corso Garibaldi, Corso San Sabino, Via Fratelli Bandiera, Via Matteotti, Via De Gasperi, Via Oberdan, Via Tarquinio, Via Roma, Via Matteotti, Obelisco dell'Immacolata in piazza della Repubblica dove sarà impartita la benedizione francescana alla città, ritorno del simulacro di San Francesco in Chiesa. E' quanto riporta il programma della giornata reso noto dal parrocoe dalper itra i santi più popolari e venerati in tutto il mondo.