Canosa: ripARtiamo con l'estemporanea di pittura

Ladiha indetto la primadal temache si terrà nella giornatapresso lLa partecipazione è aperta a tutti i pittori del territorio professionisti e non, a partire dai 16 anni, con un massimo di 20 partecipanti. L'iniziativa ha lo scopo di coinvolgere artisti, professionisti e dilettanti per sensibilizzare alla conoscenza della bellezza del centro storico. Ecco il bando:Gli artisti dovranno collocarsi nei luoghi loro assegnati dagli organizzatori attraverso estrazione che avverrà Domenica 3 ottobre 2021 alle ore 9.30 (prima della consegna delle tele). Le opere dovranno essere dipinte in loco, pena l'esclusione.L'iscrizione all'estemporanea deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 2 ottobre 2021, (fatto salvo il raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti prima della data indicata), inviando la scansione della scheda di partecipazione (allegata al presente regolamento) compilata e sottoscritta al seguente indirizzo di posta elettronica:I partecipanti dovranno trovarsi il giorno 3 ottobre 2021 alle ore 09:30 presso la Parrocchia Santi Francesco e Biagio dove gli organizzatori forniranno le tele (50x70 cm) sulle quali verrà apposto il timbro e sorteggeranno il luogo nel quale gli artisti dovranno svolgere l'opera. Sul retro di ogni tela verrà, altresì, riportato un numero progressivo. Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica pittorica. Dopo la timbratura della tela, l'opera dovrà essere tassativamente realizzata entro l'area assegnata del Centro Storico.I concorrenti dovranno essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l'esecuzione dell'opera (cavalletto, colori, ecc.), fatta eccezione per la tela.Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 17:00 dello stesso giorno in parrocchia con firma apposta sul retro della tela e, in apposita busta chiusa, dovranno essere indicati il nome e il cognome dell'artista, l'indirizzo, il numero telefonico, il titolo dell'opera e la tecnica utilizzata. Nella busta (fornita dagli organizzatori) dovrà essere riportato lo stesso numero precedentemente apposto sul retro della tela per consentire la corretta identificazione dell'autore dell'opera a valutazione ultimata.Le opere saranno esposte al pubblico presso Salita Arco Diomede il giorno 4 ottobre 2021 dalle ore 17:00. In caso di pioggia l'esposizione si terrà in chiesa. Ogni artista dovrà curare l'esposizione della propria opera e si occuperà della sorveglianza della stessa durante tutta l'esposizione. Alle ore 19.30 verranno proclamati i vincitori. I vincitori del concorso si impegnano a cedere l'opera realizzata alla parrocchia senza pretendere compensi, né il riconoscimento di alcun diritto e autorizzano la sua esposizione al pubblico e la riproduzione fotografica a mezzo stampa.Le opere saranno giudicate da una commissione composta da tre membri che passeggerà per i luoghi assegnati durante il tempo dell'estemporanea e che al termine prenderà visione degli elaborati esposti anonimamente. Ogni opera sarà indicata dal numero progressivo assegnatole dagli organizzatori. Solo a valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi dell'artista. Il giudizio della commissione sarà insindacabile.A tutti gli artisti presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Verranno premiati i primi tre classificati.Primo posto: premio in denaro euro 150;Secondo posto: premio in denaro euro 100;Terzo posto: premio in denaro euro 50.I partecipanti sollevano la struttura organizzativa da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione ed esposizione.La partecipazione all'estemporanea è gratuita e implica l'accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento. L'inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dalla competizione