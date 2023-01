L'arte non ha confini per Marianna Di Gennaro

Dal 10 dicembre dell'anno scorso, ain via Fabrizio Rossi n.2, nelle vicinanze dell'edificio scolastico "G. Bovio", in molti si sono soffermati davanti alle vetrine delladal titoloche sarà visitabile fino a. """L'arte non ha confini è alla sua seconda edizione.""" - Esordisce così l'artistanella breve dichiarazione rilasciata mentre accompagna visitatori all'interno della mostra, comunicando anche la data di chiusura ed i ringraziamenti : """L'arte è di tutti è anche per tutti! Perché ognuno di noi dentro è un artista che con la fantasia dipinge la propria vita creando.Non pensavo di riuscire a rifare un'altra esposizione, sono stata incoraggiata, spronata e aiutata. Sono andata oltre le mie pennellate abituali, ho riprodotto volti, che mi hanno dato la possibilità di mettermi alla prova. Emozioni, tante emozioni, solo così riesco ad esprimere quello che sento per questa mostra. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e reso possibile questo sogno. E, poi, tutte le persone che mi hanno onorato della loro presenza. Grazie a tutti! Buon Anno a tutti e che siano di buon auspicio, le mie parole e le mie creazioni!"""sono solo alcuni titoli delle 30 opere in mostra dell'artistain unadiversa dalle altre, dove vengono utilizzate tecniche attraverso mille sfaccettature che fanno la differenza e regalano emozioni.Riproduzione@riservataFoto a cura di Savino Mazzarella