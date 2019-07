Dario Scaiola alla presidenza del Rotaract Canosa di Puglia

Al lido Copacabana Suite dilo scorso sabato, il Rotaract Club di Canosa di Puglia ha effettuato il rituale passaggio di consegne tra i presidenti. Nella fattispecie,ha ceduto collare e martelletto a, ingegnere di 30 anni, già vicepresidente locale dell'associazione. La presidente uscente ha illustrato il suo anno sociale, con una serie di eventi incentrata sul rispetto verso il territorio, la legalità e il prossimo, con un occhio di riguardo verso le donne (culminato, infatti, con la mostra itinerante "Com'eri vestita?", per sensibilizzare un tema decisamente attuale). Il- giova ricordarlo - è un'associazione presente a Canosa dal 1984, ricostituita nel 2009, a seguito di un breve periodo di interruzione, costituita da giovani di età compresa tra i 18 e i 31 anni, patrocinata dal Rotary Club locale, presieduto per quest'anno dall'ingegnere, presente alla cerimonia.ha sintetizzato il suo logo omaggiando in primis due "past president" (), riprendendo il Ponte Romano e un tralcio di vite, elementi delle "su cui si fonderanno principalmente gli obiettivi del suo mandato. Ha poi aggiunto: "Il ponte è metafora di unione, è esperienza concreta di unità e diversità insieme, ma allo stesso tempo rappresenta una delle più grandi sfide attuali per un ingegnere: quella di realizzare un'opera utile, bella e che soprattutto duri nel tempo". Il suo motto saràprediligendo così la sinergia e l'armonia tra tutti i soci. La serata ha visto il cambio di guida anche nei Club di Andria e di Barletta:hanno lasciato il mandato rispettivamente a, alla presenza della Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2120 – Puglia e Basilicata per l'anno sociale 2019-20,e del Governatore del Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata per l'anno sociale 2019-20, Sergio Sernia.