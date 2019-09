Orgogliosi di generare eccellenze

Lo scorso giovedì il Centro Servizi Culturali"Libraia Teresa Pastore" di Canosa di Puglia(BT), ha ospitato la settima edizione della premiazione "100 in vista" organizzata dal Rotary e dal Rotaract Club di Canosa di Puglia, in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia. In un'atmosfera in cui aleggiavano emozioni e sfide, il presidente del Rotary Club Canosa, il presidente del Rotaract, l'assessore alle politiche scolastichee il prefetto del Rotary, hanno conferito a 30 studenti canosini il diploma di merito per aver brillantemente conseguito la Maturità nell'anno scolastico 2018-2019 con la votazione di 100 e 100 e lode alla presenza delle autorità cittadine, dirigenti scolastici, insegnanti e genitori.voce dell'evento, ha invitato le eccellenze al ritiro del diploma di merito: Cela Jennifer 100 e lode, Colagiacomo Maria Antonietta 100 e lode, De Giosa Francesco 100 e lode, Di Gennaro Mattia 100 e lode, Di Stasi Giuseppe 100 e lode, Gallo Rosita 100 e lode, Lops Giada 100 e lode, Palumbieri Marina 100 e lode, Pistilli Maria Alessia 100 e lode, Princigalli Annapaola Sabina 100 e lode, Raimo Martina 100 e lode, Ricciardelli Federica 100 e lode, Speranza Maria Sabina 100 e lode, Vernò Rossella 100 e lode e Koudhi Gaia 100 e lode. Bilanzuoli Antonella 100, Casamassima Francesca 100, D'Alessandro Francesco Antonio 100, D'Elia Giulia 100, Detto Francesco 100, Di Biase Francesca 100, Lenoci Marika 100, Mele Eleonora 100, Mistrulli Annarita 100, Palermo Simone 100, Patruno Domenico 100, Porro Stefania 100, Scaringella Endy Martina 100, Sforza Rebecca 100, Travisani Francesca Pia 100 e Ventrella Claudia 100."Desidero esprimere la mia gratitudine agli studenti eccellenti evidenziando come il loro successo rappresenti l'ottimo lavoro svolto e sia anche una conferma della capacità degli insegnanti di fare una buona scuola." – dichiara emozionato, presidente del Rotary- "Molti di voi continueranno gli studi in città lontane, è importante viaggiare e fare esperienze, ma sono anche importanti le radici che vi legano a questo territorio. È giusto che facciate conoscenza del mondo ma è anche importante che torniate con la vostra ricchezza per costruire qui il vostro futuro. L'augurio personale ad ognuno di voi è che possiate anche nella vita continuare ad essere espressione di eccellenza".All'augurio del presidente Cosimo Giungato, si sono aggiunte le parole dense di empatia e soddisfazione del presidente del Rotaract Club Canosa"Seguite con ragione quello che desiderate. Forse farete più fatica a trovare un lavoro ma almeno sarete felici. Quando iniziate un percorso, specialmente quello universitario e gli esami non vanno bene la resa all'evidenza non è una sconfitta, anzi è un indizio per capire cosa ci chiede la vita. Vi auguro di trovare compagni di viaggio che sappiano stimolarvi, ma non dimenticatevi che i vostri genitori sono sempre pronti ad ascoltarvi, a consigliarvi e ad aiutarvi. Fidatevi di loro e fidatevi di voi stessi."Non sono mancate le congratulazioni del sindaco Roberto Morra attraverso l'assessore alle politiche scolastichela quale si è complimentata per aver constatato che molti studenti presenti in sala rimarranno a studiare in Puglia, andando controcorrente rispetto alle statistiche nazionali che vedono i giovani abbandonare la propria terra d'origine: "Siamo orgogliosi di generare eccellenze e certi che attraverso voi si possa migliorare la società. Vi invito a dare il meglio senza dimenticare che la città di Canosa ha bisogno di voi per crescere e far splendere i tesori che già la contraddistinguono. Non scoraggiatevi mai perché incontrerete tante difficoltà ma con la determinazione e le capacità mostrate sino ad oggi sono certa che affronterete ogni sfida che la vita vi porrà innanzi."