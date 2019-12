La scorsa domenica si è tenuta la classicapresso laQuest'anno si è unito all'incontro tra i soci del Club dedito al servizio per la collettività anche ill'associazione partner costituita dai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 31 anni, che ha compiuto i suoi primi 35 anni. Nell'ambito dei festeggiamenti, culminati con una raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare alla cittadinanza, il Rotaract ha ripercorso la sua vita degli ultimi 10 anni (visto che il Club, dopo un periodo di pausa, è stato poi ricostituito nel 2010), accompagnata dalle immagini che ne hanno evidenziato l'apporto concreto alla comunità, fatto di service, conferenze, donazioni e atti tuttora tangibili. A riepilogare le tappe del Rotaract è stato in primis il suo attuale presidente, l'ingegnere, che - nella conferenza iniziale, alla presenza dei presidenti Rotary ed Interact, rispettivamente l'ingegnere, dell'assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120,nonché del delegato distrettuale Rotary per il Rotaract,- ha ringraziato il Club Padrino per l'ospitalità e ha tenuto a precisare l'importanza di considerare tutti i Club Partner "una grande famiglia". Ha continuato il presidente: "Il nostro augurio e il nostro auspicio, per questo importante compleanno, è di poter continuare a servire al di sopra di ogni interesse personale, coinvolgendo le nuove generazioni e dimostrando, gratuitamente, che c'è sempre più gioia nel dare che nel ricevere." Rilevante è stata la presenza, oltre della gran parte degli iscritti al Rotaract, anche di alcuni cosiddetti "past president", tra cui alcuni attuali rotariani partecipanti alla festa in una inconsueta "doppia veste". Sentito è stato il ricordo, ripreso nelle varie testimonianze, del compianto avvocatoe dell'intervenutola cui spinta, in tempi diversi, ha reso possibile il poter festeggiare questo anniversario. Agli ex presidenti è stato consegnato un gagliardetto commemorativo. Menzioni speciali e riconoscimenti sono andati ad, attuale consigliere distrettuale e "decana" dell'associazione, a(quest'ultimo prefetto del Rotary, delegato per il Rotaract e presidente incoming per il Rotary Club) per la loro costante collaborazione, e agià Rappresentante Distrettuale e socio onorario del Club. Infine è stata ufficialmente presentata l'idea per il service previsto per il 2020: un murales, ricreato dall'artista di caratura nazionale- canosino di nascita -, raffigurante i giudiciche verrà verosimilmente realizzato all'ingresso della città giungendo da via Corsica, atto a sottolineare l'impegno costante del Rotaract per i temi sociali, con un occhio di riguardo al rispetto della legalità.