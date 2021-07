Dall'Italia e dal Mondo, tornando alle origini, parliamo di Futuro

Grande attesa per il prossimo webinar promosso ed organizzato da, l'associazione dei canosini di Roma, presieduta da. nell'ambito delle iniziative suIl tema dell'incontro èche andrà indiretta su YOUTUBE - canale CanoSIamo, a partire dallediannuncia l'invito a seguire gli interventi degli ospiti :, che hanno in comune le "radici" e il luogo di partenza, Canosa di Puglia. "Hanno percorso molteplici strade e hanno coltivato interessi diversi in vari territori nazionali, continentali ed extracontinentali." – Esordisce così il presidente di CanoSIamo,nella presentazione del webinar di mercoledì prossimo: "Le loro vite raccontano storie di personaggi interessanti con attività importanti che segnano il loro passaggio nei più vari settori. Economia, Stato, relazioni internazionali, cultura, archeologia li vedono protagonisti. Fanno parte della "comunità larga" dei canosini che può e deve trovare il modo di "collegarsi" con la "comunità dei residenti" e se possibile trovare il modo di fare "rete" lavorando "fianco a fianco" per e con una "visione" costruita con condivisione e idee grandi. "CanoSIamo", l'Associazione romana dei canosini prova, con le limitate forze di un gruppo,- conclude il- a percorrere le strade impervie della memoria per riscoprire eventi e iniziative belle e coinvolgenti come "Le radio libere degli anni 70" che hanno dato prova di una comunità attiva e propositiva. Nello stesso tempo cerchiamo con la collaborazione di altre associazioni, in "ogni dove", uomini e donne, e sono tantissimi/e del "made in Canosa" che possono unirsi, con i mezzi a disposizione, alla comunità dei residenti di cui non hanno mai smesso di far parte." L'appuntamento è allecon il webinarche sarà moderato dalaccompagnato daper il coordinamento tecnico e dagli illustri ospiti canosini invitati.