Salvatore Paulicelli confermato alla presidenza di CanoSiamo

confermato alla presidenza diNella serata dienerdì 13 gennaio scorso, in un contesto suggestivo come lenella capitale, gli associati dihanno proceduto agli adempimenti statutari conseguenti all'assemblea del 17 dicembre 2022. Il direttivo composto da cinque donne e quattro uomini ha rieletto presidente, socio fondatore dell'associazione romana. Mentre,sarà vice Presidente;, presidente dei revisori dei conti;, presidente dei probi viri, tutti soci fondatori del sodalizio romano.Non sono passate inosservate le opere esposte, nel noto locale romano, diartista canosina e componente del direttivo di CanoSIamo . "Ci siamo intrattenuti, gioiosi ad ammirare i suoi quadri che sprigionano insieme ai colori, emozioni e stati d'animo" come ha commentato il presidente. "I colori sono la sua anima, affinata attraverso un percorso dove la tecnica dell'olio su tela, degli acrilici e tecniche miste rappresentano il segno, mentre la tela, il legno e le pareti il posto in cui lasciare la propria impronta." Nel tempo l'artistaha sviluppato un'arte personale, con riferimenti a grandi maestri del dripping americano come Jackson Pollock. Mantiene con coerenza il proprio stile nella sua produzione di arte informale, dove spiccano vibranti esplosioni di colori all'interno di forme circolari, astratte reminiscenze di probabili cosmogonie."Una serata straordinaria", è stato scritto sui social con le foto più significative dell'incontro che ha vissuto momenti sociali, culturali e conviviali fino al taglio della torta ed ai saluti di rito del direttivo con il presidenteche ha ringraziato gli intervenuti e festeggiato insieme agli altriCon le candeline spente dali brindisi augurali a tutta la Comunità dei Canosini, si è conclusa "una bellissima serata" che ha dato l'avvio al nuovoL'associazioneproseguirà nelle attività intraprese in questi anni finalizzate a dare voce e collegare le varie comunità territoriali in Italia e con quella dei residenti a Canosa di Puglia. Inoltre, l'acontinuerà acollaborare anche con i torinesi de, con i milanesi di, organizzando incontri e raduni anche attraverso i social per contribuire alladelle sue bellezze storiche, archeologiche, artistiche, paesaggistiche che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore, da conoscere, tutelare e diffondere in the world con la base nella capitale.Riproduzione@riservata