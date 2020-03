Coronavirus: tampone per tutto il personale di Polizia Penitenziaria

L'quale sindacato maggiormente rappresentativo di categoria, con una lettera a firma del segretario regionale Puglia,si rivolge alper richiedereLa richiesta dell'è avanzata «nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a seguito di precedenti missive e condividendo quanto appreso su alcuni quotidiani dove viene riportato che "in Regione hanno detto che non è utile che si consenta di identificare i singoli contagiati – inoltre non è bene che venga divulgato il numero preciso per ragioni di sicurezza ma anche per ragioni connesse all'attendibilità puntuale e precisa dei dati stessi. E' invece giusto indicare il range con un colore".Nella vicina Regione Campania invece è stata diffusa la notizia nel corso del programma Rai di "Uno Mattina" che alcuni sindaci hanno disposto il tampone a tappeto per i propri cittadini».che svolgeva servizio operativo nel reparto del Nucleo Traduzioni e – prosegue nella richiesta al Governatore della Regione Puglia - dalla mancanza di comunicazioni da parte delle singole Direzioni degli istituti, del vertice Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.), e anche dei vertici dello stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dello stesso Capo del D.A.P., in merito al numero di personale di Polizia Penitenziaria che sono risultati postivi o che hanno avuto contatto con persone contagiate da COVID – 19, nonché l'assenza anche da parte della stessa S.V. circa eventuali accorgimenti o cenni nelle sue diverse dichiarazioni stampa sulla situazione dei contagi negli istituti della Puglia;che dopo i fatti di alcune Case di Riposo per anziani dovrebbero avere maggiore attenzioni e quali eventuali accorgimenti precauzionali sono stati adottati o indicati al fine della tutela della salute e salvaguardia del restante personale, in merito a coloro sottoposti a tampone da diversi giorni e ad oggi senza gli esiti ma ancora in servizio. Tutto ciò infine alla luce delle mai cessate traduzioni di detenuti e di personale di scorta disposti dal Provveditore da un istituto ad un altro tra una provincia e un'altra in ambito regionale e anche da fuori regione, senza apparenti motivi di giustizia e/o richiesti dalle varie Autorità Giudiziarie. Ma anche perché sembrerebbe che le Direzioni tentino a trattenere in servizio il personale che ha comunicato di aver avuto contatto con persone contagiate senza predisporre gli opportuni accertamenti sanitari».«La richiesta avanzata - conclude il segretario regionalePugliaè tesa allo scopo di rendere una maggiore serenità lavorativa in uno stato di preoccupazione che determina disagi nello status quo delle famiglie dei Poliziotti Penitenziari e di tutti gli operatori dei vari comparti».