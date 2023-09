Carceri: Dalla OSAPP quadro allarmante

"Aggressioni continue e mancanza di sicurezza nelle carceri di Bari, Trani e Foggia che ha come gravi conseguenze disordini interni e, in casi ormai non eccezionali, evasioni non solo di massa (come è avvenuto nel marzo del 2020 a Foggia), ma anche singole. Il quadro esposto dal segretario pugliese della OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria),ospitato nella sala consiliare del Comune di Canosa, insieme a una delegazione di agenti di polizia penitenziaria, è davvero molto grave. Gli agenti lavorano in condizioni di grande tensione, nella consapevolezza che essere sotto organico e quindi anche meno 'forti' nei confronti della popolazione carceraria che approfitta di questa condizione per aggressioni violente e improvvise. In un contesto dove la criminalità organizzata è molto forte e fa sentire anche il suo peso e il suo potere anche da dietro le sbarre. Ho preso, con la OSAPP, un impegno: farmi portavoce con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove della loro situazione per cercare soluzioni che migliorino la loro condizione lavorativa." E' la dichiarazione del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia,a margine dell'incontro consegretario pugliese dell'associazione di categoria degli agenti penitenziari OSAPP, tenutosi a Canosa di Puglia