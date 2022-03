Sovraffollamento delle carceri pugliesi

Questa mattina il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere di Fratelli d'Italia,ha portato la sua solidarietà alla polizia penitenziaria che manifestava davanti al carcere di Foggia. "Questa mattina ho avuto modo di ascoltare approfonditamente le istanze degli agenti di Polizia Penitenziaria - dichiarache denunciano gravi e molteplici problematiche che attanagliano il carcere di Foggia.ovraccarico di lavoro e sottoposto a turni massacranti, che andrebbe massicciamente potenziato. Gli episodi di aggressioni nei confronti degli agenti da parte dei detenuti si susseguono all'ordine del giorno. Come ai detenuti con particolari problemi psichiatrici non può essere garantita la necessaria assistenza per la quale è necessario attivare strutture idonee in Capitanata, attualmente assenti. "L'indice di sovraffollamento nelle carceri pugliesi è del 40%, cioè 3800 detenuti a fronte di una capienza delle strutture di 2450 posti a cui devono far fronte appena 1960 agenti di Polizia Penitenziaria (nel 2001 gli agenti in servizio erano 2400). A Foggia, a fronte di una capienza di 360 posti, sono ben 600 i detenuti ospitati a cui devono far fronte 260 agenti (erano 340 nel 2000). "In Puglia esiste una sola struttura, a Lecce, che sarebbe in grado di prendersi cura dei detenuti affetti da patologie psichiatriche ma, allo stato attuale, risulta praticamente chiusa. Altri 40 posti sono attivi a Spinazzola e Carovigno. In Capitanata, invece, non è attivo nessun presidio. Chiediamocon forza - concludeal Ministro della Giustizia, Cartabia, al presidente Emiliano e all'assessore alla Sanità, Palese, di attivarsi immediatamente persiano i capisaldi attraverso cui la casa circondariale sia davvero un luogo di riabilitazione e non un inferno dantesco".