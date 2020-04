Tamponi al personale della Polizia Penitenziaria

L'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, quale sindacato maggiormente rappresentativo di categoria, con una lettera a firma del segretario regionale Puglia,si rivolge nuovamente al Presidente della Regione Pugliaper sensibilizzare in merito all'attuale situazione di emergenza sanitaria relativa al CoViD-19. e chiedere al contempo di eseguire"Ancora una volta siamo qui a sollecitare un Suo intervento a favore del personale della Polizia Penitenziaria sul grave rischi di contagio da Covid 19 negli istituti penitenziari della Regione Puglia, non certo per allarmismo." – Esordisce così nella missiva inviata al Governatore Emiliano, il segretario regionale OSAPP Puglia,- "E' notizia giunta a questa Segreteria Regionale OSAPP che dalla data del 24 aprile scorso,tra i quali. Pressodi un caso "Probabile" e di un caso "di contatto stretto" con un caso accertato. Come si è appreso, – continua- " sia laappena avuta notizia per quanto di competenza hanno provveduto formalmente a comunicare a tutti gli Enti e le Autorità competenti, in particolare le Autorità Sanitarie locali e regionali. Naturalmente per quanto ci è stato segnalato e verificabile dal Verbale della Riunione periodica di cui all'art. 35 del Decr. Leg.vo n.81, pervenuto dall'Istituto Minorile di Bari, nonostante sia stato chiesto nessuna indicazione sembra essere stata comunicata da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL-BA in merito alla richiesta di procedere a 'Tampone' al personale interessato. In quest'ultimo caso come del resto è già in precedenza da noi sollecitato, sembrerebbe che il Dipartimento di Prevenzione della ASL-BA, non è propenso o forse, hanno indicazioni a non effettuare tamponi al personale venuto a contatto e tantomeno effettuare tamponi a tappeto come del resto sembrerebbe sia stato richiesto dal Direttore dell'Istituto Minorile e dal Direttore del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per la Puglia e la Basilicata, e questo sembra sia le stesse indicazioni presso gli istituti carcerari della regione a non voler effettuare alcuna prevenzione con tamponi a tappeto, cosa che in altre regioni, quale la vicina Regione Basilicata, a differenza della Regione Puglia sta facendo a tutto il personale della Polizia Penitenziaria. Per le suesposte ragioni e facendo seguito a pregresse sollecitazioni, – conclude il segretario regionale OSAPP Puglia,- "si chiede in rappresentanza del Personale di Polizia Penitenziaria di procedere ad effettuare tamponi a tappeto a tutto il personale degli Istituti di Pena della Regione, nel valutare questo nostro ennesimo sollecito, immedesimandosi nella situazione di disagio lavorativo che il personale tutto riscontra nell'espletamento quotidiano dei compiti istituzionali affidati, quale in particolare la sicurezza degli istituti penitenziari stessi e non sottovalutando la problematica".