Ultimi dettagli per il tradizionale appuntamento con ilgiunto alla XXIV Edizione "Joy to the world", che si terrà alledipresso la Basilica Cattedrale S. Sabino di Canosa di Puglia(BT). Per l'occasione, si esibiranno: la Corale Polifonica della Basilica Cattedrale S. Sabino di Canosa; la Corale Polifonica "Santa Lucia" di Altamura; l'Orchestra Sinfonica Nuovi Spazi Sonori; Lucia Diaferio Azzellino(Soprano); Vincenza Adorante(Soprano), Stella Nuzzolese (Mezzosoprano);Sebastiano Giotta(Tenore). Ilsarà il Direttore del Concerto. Il "Concerto di Natale in Basilica" che è stato organizzato dalla Basilica Cattedrale di S. Sabino di Canosa di Puglia(BT), guidata da. Il concerto natalizio che sarà trasmesso da[Puglia, canale 18 e in HD sul 518], rappresenta il momento clou della collaborazione di tutti gli artisti professionisti e non, che si esibiranno e soprattutto, è un importante incontro di condivisione per tutta la comunità per i valori che questa festa racchiude e trasmette.