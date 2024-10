Buon cammino a Don Antonio Turturro

Accoglienza e preghiere nelle due celebrazioni, in meno di 24 ore, perche lo scorso 12 ottobre nella messa serale presso la Chiesa del Carmine ha salutato e ringraziato la comunità parrocchiale mentre domenica sera ha presieduto l'Eucaristia per l'ingresso come vicario parrocchiale della Concattedrale di Sabino a Canosa di Puglia. """I cambiamenti sono sempre faticosi, - ha enunciato- perché ti portano sempre a lasciare una parte di affetti e di esperienze, ma aprono le porte ad altri. In questi giorni mi pervade un grande senso di gratitudine, verso il Signore che per vie misteriose e a volte incomprensibili ci guida. Sono infinitamente grato verso le comunità del centro storico guidate da Don Carmine Catalano che mi hanno accolto, sono state e continueranno ad essere per me una famiglia e una parte importante del mio ministero. Un grande senso di gratitudine va anche verso la nuova comunità che sono chiamato a servire, quella della Concattedrale di San Sabino. Fin da subito ho sperimentato una grande accoglienza da parte di Don Felice Bacco e dell'intera comunità. L'immagine migliore che definisce la comunità è quella della famiglia, e sono sicuro che questa comunità sostenuta dalla grazia e dalla misericordia di Dio continuerà ad essere famiglia che accoglie, consola, e accompagna. Inoltre la liturgia di domenica scorsa, ci educa anche a camminare con un grande senso di libertà del cuore, dove amore non è possesso di ruoli, titoli, o relazioni ma dono della vita come ci insegna Gesù. L'augurio che voglio fare è quello di un cammino alla sequela di Cristo, per un annuncio autentico e credibile del Vangelo e lo faccio attraverso le parole di Ruben Blades, un artista panamense:Non stanchiamoci di camminare.""" La comunità religiosa si è unita in preghiera pervivendo momenti di meditazione, di ringraziamento, di fraterna condivisione e convivialità.Riproduzione@riservata