Canosa: "Scie di Luce" per la vigilia dell’Immacolata

In occasione dellaledi Canosa di Puglia(BT) rinnovano l'appuntamento nell'ambitoper il "falò della tradizione" che si accenderà a partire dalledinei pressi dellaAttorno al fuoco della vigilia dell'Immacolata, "vivremo insieme la benedizione delle partorienti. Affideremo a Dio Padre, per intercessione della Vergine Maria, tutte le mamme che in questo periodo sono in attesa." Il programma della giornata di vigilia annuncia inoltre che allesarà celebrata laper condividere momenti di preghiera e riflessione. "Viviamo insieme le vigilie" è l'invito dei promotori dell'evento sotto l'egida del Comune di Canosa e della locale Pro Loco UNPLI presieduta da Elia Marro. Alla vigilia dell'(È l'immagine della Madonna, nell'Apocalisse (XII, 1), con la corona di dodici stelle sul capo. Dopo la vigilia di Santa Caterina e dell'Immacolata, ci sarà quella di Santa Lucia, nel tempo dell'Avvento che precede il Natale, la comunità canosina "accende" lelegate alle tradizioni popolari di culto cristiano consolidate nel tempo, attraverso feste di strada, profumate di sapori di frittelle e calzoni, prodotti tipici della cucina pugliese sempre sotto i riflettori dei media per la loro bontà e genuinità.Riproduzione@riservata