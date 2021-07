Clementino alla Festa Patronale a Canosa

"Sarà, la guest star del programma civile di quest'anno della Festa Patronale a Canosa di Puglia in onore di San Sabino - annuncia con soddisfazione la novità l'assessore alla cultura. Il rapper, uno tra i più dotati freestylers italiani, andrà ad arricchire il già nutrito parterre di artisti di rilevanza nazionale che caratterizzeranno la prossima Estate Canosina.Il concerto sarà gratuito ed è previsto per il giorno 6 agosto. Abbiamo in questo modo di fatto prolungato i giorni di festività dedicati al nostro Santo Patrono individuando nell'area mercatale di Piano San Giovanni il luogo più idoneo per lo spettacolo nel rispetto delle norme attualmente in vigore ed evitando ulteriori criticità in Piazza Vittorio Veneto.Torna quindi quest'anno la Festa Patronale con un ricco programma sia religioso che civile, seppur con delle limitazioni nel rispetto delle disposizioni anti-COVID e delle raccomandazioni della Prefettura.La Celebrazione Eucaristica si terrà presso l'area archeologica del Battistero di San Giovanni, ma purtroppo dovremo rinunciare anche quest'anno alla tradizionale processione del Santo per le vie della città cosi come imposto dal protocollo della Conferenza Episcopale Italiana.Come preannunciato in precedenza ci saranno anche le bancarelle, colorate e festose come ogni anno. Anche la disposizione dei banchi terrà conto della normativa per la limitazione del contagio da coronavirus. Essi saranno posti anche su altre vie del centro cittadino per assicurare un maggiore distanziamento tra i banchi e migliorare i flussi dei partecipanti. Ci sarà anche il Luna Park a Piano San Giovanni.La festa patronale è un momento molto sentito ed atteso dai canosini, attorno alla quale si stringe con fede e devozione tutta la comunità. Anche se non siamo usciti completamente dall'emergenza pandemica abbiamo lavorato con forza e determinazione per rispettare tutti i protocolli e non rinunciare a quell'aria di festa che tanto ci è mancata lo scorso anno e a tal fine abbiamo attivato una complessa macchina organizzativa anche grazie al fondamentale supporto delle associazioni cittadine di Protezione Civile.Un segnale di speranza verso un definitivo ritorno alla normalità - conclude l'- ripartendo da quelle tradizioni tanto care alla nostra comunità ma senza mai abbassare la guardia.