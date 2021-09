Canosa: Stiamo lavorando per Noi

Anche quest'anno, si è rinnovato l'appuntamento condi, iniziativa di volontariato ambientale a livello nazionale giunta allaDalla cura del territorio alla promozione della raccolta differenziata e ad un corretto conferimento dei rifiuti, all'educazione ambientale per favorire il rispetto dei diritti delle generazioni future, degli equilibri del pianeta e della biodiversità. Sono questi i temi affrontati stamani ache ha visto i volontari della locale sezione Legambiente, con addosso le pettorine riportantiin prima linea a coordinare tutte le operazioni di pulizia e sgombero rifiuti abbandonati insieme ai volontari : del Club per l'Unesco 'Avv.Patrizia Minerva'; agli studenti del Liceo Statale 'Enrico Fermi'; dell'I.I.S.S. 'Luigi Einaudi' Canosa e dell'IISS "N. Garrone" di Canosa; agli alunni dell'Istituto Foscolo-De Muro Lomanto e dell'Istituto G. Bovio; agli operatori dell'Oer; dell' Anpana; della Misericordia; dell'ANCRI BAT Canusium: ai dipendenti della Despar, ai soci del Rotary, Rotaract e Interact; e molti cittadini residenti a Canosa.Nel corso della mattinata, lain veste di rappresentante-coordinatrice del direttivo dirivolgendosi alle scolaresche e agli studenti delle superiori ha illustrato gli obiettivi ditesi a migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione della comunità a mantenere pulita la città.L'iniziativa odierna come le passate edizioni è stata finalizzata a sensibilizzare la collettività partendo dai più piccoli, insieme ai giovani ed ai volontari delle associazioni ed ai residenti attraverso un- come ha evidenziato la, unitamente ai docenti intervenuti-, ideato per difendere l'ambiente e rafforzare il senso di comunità. Con la condivisione partecipata dell'iniziativasi è puntato anche a scoraggiare comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado del territorio cittadino. """ E' l'auspicio diche si impegna alla tutela dell'ambiente, dell'eco sistema e dei beni culturali.""" Con i giovani volontari per prenderci cura e preservare il decoro urbano delle strade e dei luoghi pubblici più frequentati della nostra città. """ Ha dichiarato il sindaco di Canosain un post su Facebook : "Ho aderito con entusiasmo a "Puliamo il mondo", l'iniziativa di educazione ambientale promossa da Legambiente per sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali. Un appuntamento rivolto in particolar modo verso i più giovani, per fare maturare in loro un nuovo senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente e della città in cui viviamo. Occasione anche per svelare loro, più pronti alle innovazioni digitali, alcune interessanti novità tecnologiche promosse dall'amministrazione comunale tra cuiun importante aiuto per il corretto conferimento dei rifiuti.""" Al termine della mattinata,ha ringraziato le autorità tra le quali il sindacoe tutti i volontari intervenuti allache hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell'iniziativa, consegnando loro attestati di benemerenza .Foto a cura di