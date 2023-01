Si terrà il, alle ore 9,30, presso l'Auditorium Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" di Barletta, il convegno "Inquinamento e contaminazione matrici ambientali: accertamento, strategie di intervento e prospettive per un futuro migliore". L'incontro, organizzato dalsarà pubblico e aperto a tutti coloro che vorranno approfondire l'annoso problema della contaminazione delle matrici ambientali a causa dei persistenti fattori inquinanti presenti sul nostro territorio. Alla divulgazione e al confronto con la cittadinanza che interverrà offriranno un prezioso contributo gli interventi dei relatori in programma: il Direttore Generale di ARPA Puglia, il Dirigente del CNR-IRSAe il Presidente Nazionale di Legambiente"Auspichiamo l'intervento della locale Amministrazione comunale, invitata a partecipare tramite il SindacoRingraziamo sin d'ora per l'ospitalità e l'attenzione alla tematica la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale "C. Cafiero" di Barletta che ha offerto ospitalità all'evento in programma" ha conclusoPresidente del Circolo Legambiente Volontariato Barletta APS