Eccellenza e bellezza al 4^ Divin Solstizio

Hanno sfilato tra tavole imbandite e commensali elegantissimi, a bordo piscina del Circolo Tennis di Barletta eccezionalmente aperto ai non soci per l'occasione grazie alla straordinaria sensibilità del presidentemostrando le tendenze moda dell'estate 2025, esaltando l'artigianalità e la sartorialità pugliesi. È stato celebrato cosìevento benaugurante di Divine del Sud che dà il benvenuto all'estate. Sogni ricamati di pizzo e tulle hanno preso forma su corpi di modelle e modelli speciali e professionisti, in una passerella autentica di moda inclusiva, all'interno del raffinatissimo Gala di Beneficenza, preparato in ogni minimo dettaglio e presentato da. A farla da padroni anche in questa 4^ edizione, le creazioni uniche ed esclusive di stilisti e artigiani pugliesi, a bordo piscina del Circolo Tennis di Barletta,dove l'haute couture e il prêt-à-porter si incontreranno dando vita a un défilé unico nel suo genere, con lo sguardo sempre rivolto all'integrazione e all'inclusione. In passerella immancabile la paglia dei campi di Puglia, intrecciata, attorcigliata, abilmente trasformata in borse dal design autentico, impreziosite da nappe, nastri e cristalli che richiamano i nostri paesaggi. E poi il Corallo, simbolo iconico dell'estate in tutte le varianti. Gli artigiani ne fanno gioielli di intramontabile bellezza da sfoggiare per le occasioni più glamour. Stelle marine, conchiglie, gufetti e cavallucci diventano collane e orecchini di pregevole fattura, dalle tonalità chic e seducenti, promesse eterne di stile di ogni donna. Abiti di raffinata eleganza, per lui e per lei, per eventi speciali, impreziositi da paillettes e Swarovski, sete pregiate e tessuti preziosi, cuciti addosso per l'evento show dell'artigianato Made in Puglia. Si brilla anche di mattina tra bikini mozzafiato, costumi e copricostumi, stoffe luccicanti e perline, per un indimenticabile happy hour, assolutamente da non passare inosservati, molto apprezzati dagli intervenuti, tra cui anche volti noti della Tv, tra loro anche Il buon Fabio De Nunzio, pilastro contro il Bullismo con la sua associazione Bullismo no grazie, da sempre sensibile alle tematiche affrontate da Divine del Sud. Un momento di moda e inclusione totale per l'associazione Divine del Sud che da sempre mira a fare rete e che quest'anno è stata premiata dalla partership con il Rotary Club di Barletta, da sempre attento alle esigenze del territorio. Dopo aver condiviso eventi di alto calibro, infatti, il locale Rotary Club presieduto da Ruggero Laporta, ha voluto omaggiare Divine del Sud di un riconoscimento tangibile. "Abbiamo donato loro un defibrillatore - ha spiegato il presidente Laporta - da collocare nella Stanza Divina Osservatorio Violenza e Suicidio nel commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, primo in Italia e unico in Puglia, presieduto dall'avv. Agata Oliva, a sottolineare una collaborazione attiva e fattiva a sostegno di Divine del Sud portavoce sul territorio delle fasce più deboli e bisognose". Immensa gratitudine è stata espressa dal presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, Stefano Callipo che ha rimarcato come la presenza della Stanza Divina sia il fiore all'occhiello in Italia dei vari sportelli da lui aperti in gran parte delle regioni. "La nostra stanza lavora per salvare vite umane da violenza, bullismo e prevaricazioni - ha detto la Oliva - grazie a un team straordinario che offre assistenza legale, medica e psicologica gratuita a chi ne fa richiesta. Con questo strumento essenziale per salvare vite, abbiamo la possibilità di aiutare a 360 gradi, chiunque si trovi in difficoltà. La nostra mission prosegue senza sosta, su tutti i fronti, su tutto il territorio".