Weekend all’insegna della lentezza per far riflettere e chiedere azioni concrete

piste ciclabili, veramente utilizzabili, in ambito comunale e rurale

percorsi pedonali protetti, verdi e sicuri casa-scuola (tragitti Piedibus )

) Zone 30

incentivi di Buoni Mobilità per chi si reca a lavoro in bici (iniziando dai dipendenti comunali) e a piedi a scuola..

precedenza a pedoni e ciclisti, iniziando dai weekend e festivi (specie nel centro storico)

una piazza, più bella, viva e a misura di chi la vive: uomini, donne, bambini, diversamente abili, anziani.. e non dei mezzi che li trasportano, proponendo un grande locale pubblico diffuso con verde, tavolini, sedie e ombrelloni..

Come facciamo a cambiare la "testa" delle persone per far loro smettere di usare l'auto?

Come far preferire la bici, il monopattino, l'auto condivisa, i mezzi pubblici, il treno?

Come facciamo a convincerle che vanno rispettati i limiti di velocità?

Come l'azione politica può contribuire all'acquisizione di "nuove ritualità quotidiane" in termini di viabilità urbana ed extra-urbana?

Esiste una nuova relazione tra noi, la natura e l'ambiente che ci circonda?

la Peonia maschio o anche Rosa di montagna (Paeonia mascula), una pianta della famiglia delle Paeoniaceae. Questa specie cresce prediligendo l'habitat del sottobosco di querce caducifoglie come le nostre roverelle ed è in genere rara e protetta, soprattutto nelle regioni dell'Italia settentrionale. Sembra che il nome derivi dal greco paionia, che significa pianta che risana: le radici della pianta hanno infatti proprietà medicinali e il suo nome richiama l'episodio dell'Iliade in cui Peone, medico degli dei, cura Plutone, ferito da Ercole. Per la tradizione orientale il significato della peonia è legato all'immortalità, ma i suoi fiori sono emblema di fugacità perché la fioritura dura solo poche settimane. ln oriente il fiore della peonia è venerato come portatore di fortuna.

La mobilità lenta sarà la protagonista del weekend sostenibile, tra il 15 e 16 aprile, organizzato da Legambiente Cassano per la riscoperta del territorio interno con il patrocinio del Comune di Cassano Murge, Legambiente Puglia, Legambiente Nazionale, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Centro Servizio per il Volontariato San Nicola (CSVSN) oltre all'adesione di FIAB BARI RUOTALIBERA, CICLOMURGIA e ZONE DI LETTURA.Ogni italiano in media emette CO2, gas serra tra i principali responsabili della crisi climatica in corso, pari a 4,9 tonnellate l'anno. In questo contesto, laè ancora piùcon 6,8 tonnellate l'anno legate ad un mix di fonti fossili particolarmente "sporco".Secondo il Report "La Corsa delle Regioni verso la neutralità climatica 2022", realizzato da Italy for Climate in collaborazione con ISPRA, l'si conferma uno dei Paesi con il, ovvero il più alto numero di automobili pro capite in Europa: ben 666 auto in media ogni 1.000 abitanti. Lapresenta un tasso di motorizzazione diAutomobili che sono tra i principali responsabili dell'effetto serra e dell'inquinamento dell'aria nelle aree urbane con un consumo di energia nazionale pari a circa il 30%. Un consumo che non si è mai ridotto negli ultimi 30 anni grazie a un modello di mobilità così "".Un auto nel traffico urbano emette in media 1 kg di CO2 ogni 7 km. Emissioni che si potrebberocon il trasporto pubblico o condiviso (in media si evita 1 kg di CO2 ogni 15 km) o addiritturase si decide di camminare, pedalare o muoversi con il monopattino..Decisioni, o meglio cambiamenti di cultura e mentalità che, come scrive Antonio Consiglio, avvengono continuamente sotto i nostri occhi ma non c'è ne rendiamo conto: abbiamo iniziato ad usare i telefonini; abbiamo smesso di fumare nei cinema, negli ospedali, nei treni, negli autobus e nei ristoranti; abbiamo guidato automobili basse e strette, poi altissime e larghissime; ci siamo abituati a viaggiare in aereo solo con uno zainetto al seguito; abbiamo imparato (tranne qualcuno) a fare la raccolta differenziata..Insomma è chiaro che si tratta di azioni individuali contro il consumo di auto/motori che devono essere innescate da interventi politi efficaci, progettabili e spesso anche radicali ma a vantaggio sicuramente di una migliore qualità dell'aria, della salute e anche dell'economia locale che vedrà più gente in movimento, senza l'assillo di trovare un parcheggio per entrare in un negozio/bar/ristorante:E allora.. precedenza alla mobilità lenta..Dopo una lunga pausa forzata dall'emergenza sanitaria, riparte la RASSEGNA dell'doveSI LEGGE DI AMBIENTE" con il primo incontro con l'autore,sul tema dellaper promuovere, prima di tutto, una "Al dibattito letterario con l'autore sono stati invitati il Sindaco,, l'assessore alla Cultura,, e il Consigliere delegato alla Mobilità,. Sarà un'occasione di confronto e comprensione sullo sviluppo e diffusione della mobilità sostenibile a Cassano che si integra in maniera sostanziale con ilin ottica di una fattiva transizione ecologica che passa certamente attraverso(bene la promozione di una) che sappiano sviluppare specificità e opportunità e al contempo trovare risposte alle criticità.All'incontro interverranno anche l'associazionecon un intervento sul concetto di "Zona di Lettura" e la Presidente e il Direttore del, per sottolineare l'importanza e forza del volontariato, in qualsiasi sua forma, che può diventare per la comunità una risorsa gratuita per migliorare la qualità della vita urbana, specie in un momento di crisi sociale,A moderare i vari interventi sarà, Presidente del locale Circolo Legambiente, fortemente convinto che la cultura e la lettura siano le chiave del cambiamento su cui puntare e fare rete.Il libro oggetto di presentazione sarà donato e catalogato nella sezione verde dell'Ecobiblioteca.Considerando da sempre la mobilità sostenibile come il pilastro portante dellae non solo una teoria o un tema per convegni o programmi di indirizzo, domenica 16 aprile seguirà laovvero l'escursione gratuita, "La Paeonia Mascula di Grottagiglio".Il tracciato rientra nel calendario annuale dialla scoperta del territorio murgiano: un "a costo zero, che oltre a richiamare turisti lenti, è finalizzato al monitoraggio e alla tutela dell'ingente capitale naturalistico, paesaggistico e storico inserito nel. Un'ottima opportunità economica in grado di assicurare il Futuro di generazioni presenti e future, se solo riuscissimo a gestirlo con oculatezza ed il dovuto rispetto.Per domenica 16 aprile l'attenzione sarà focalizzata su una risorsa naturalistica di cui il nostro territorio è habitat privilegiato (al pari delle splendide orchidee spontanee, oggetto del tracciato successivo in programma il 7 maggio):Il tracciato di circa 5 km ci porterà all'interno dellungo l'alveo del Torrente Badessa, consentendo di osservare le Peonie che fioriscono ad aprile/maggio e che, in questo periodo, offrono alla vista il loro splendido fiore rosso scarlatto.È raccomandato l'utilizzo di scarpe da escursione con suola semirigida.L'ECObiblioteca è una sezione verde della Biblioteca Comunale dedicata alla letteratura e alle pubblicazioni a tema ambientale, inaugurata nel giugno 2015 e sita nel Palazzo Miani Perotti. Tale spazio non si configura come mero contenitori di libri; esso vuole essere un centro di incontro, di riflessione, di scambio interculturale e intergenerazionale sulle principali tematiche legate alla tutela dell'ambiente e degli spazi verdi urbani. La parte fondamentale sono le attività di educazione ambientale, EcoLab, che ivi vengono offerte con regolarità e a costo zero, principalmente ai bambini. Tra le principali ragioni che hanno spinto il Circolo ad iniziare quest'esperimento sociale di Educazione Ambientale vi è il fatto che sui comportamenti umani di rilevanza ecologica tendono ad influire, in maniera cruciale, fattori quali sistemi di valori, visioni del mondo e stili di vita che iniziano a svilupparsi in età giovanile e che proprio nelle prime fasi della vita sembrano essere maggiormente modificabili...