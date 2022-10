Canosa: Giovani relatori di Puliamo il mondo per un Clima di Pace

Larga partecipazione e consensi positivi per il convegnoorganizzato e promosso da, che ha avuto luogo nell'accogliente location dedi lusso in Puglia lo scorso 28 ottobre. Hanno preso parte gli alunni degli istituti comprensivi "Foscolo-De Muro Lomanto" e "Bovio-Mazzini" di Canosa di Puglia che per l'occasione sono stati relatori d'eccezione per un giorno con interventi dettagliati esentiti . Hanno descritto con grande accuratezza, intrisa di sensibilità e senso civico, le proprie esperienze della giornatadel 29 settembre 2022, ed esposto le proprie proposteLe insegnanti, preziose legambientine per un giorno, hanno coordinato gli interventi dei relatori e preparato un dialogo in vernacolo, una lettera cantata al Sindaco di Canosa Vito Malcangio ed una busta rigorosamente "green" con disegni realizzati dagli alunni su come vorrebbero vivere e in quale "Ambiente" sarebbero felici. Hanno portato a conoscenza dei presenti i loro elaborati, relatati con consapevolezza, emozione e anche indignazione per la sporcizia raccolta che hanno sottolineato essere segno di inciviltà e anche pericolo per la salute di tutti. È stata una grande lezione di cittadinanza attiva per tutti i presenti compresi i genitori, le autorità tra le quali ilcon delega all'Ambiente, i rappresentanti delle associazioni Anpana, Noetaa, Oer, Misericordia."Tra le proposte raccolte: aumentare i contenitori per le deiezioni canine; fornire con continuità le scuole di contenitori adeguati per la raccolta differenziata; lavare spesso le strade e punire chi sporca, perché non rispetta il vivere civile." Ha così riepilogato, la dottoressacoordinatrice ambiente e salute delSentire, poi, frasi come: "Se la città è sporca, invita a sporcare; ma, se la manteniamo pulita, nessuno oserà rovinare la sua bellezza sporcandola" È stata una vera iniezione di fiducia e speranza - evidenzia, presidente di Legambiente Puglia. Molti relatori hanno scritto che vorrebbero essere supereroi, per esempio: l'Uomo Ragno per raccogliere ogni rifiuto velocemente e Flash per trovare subito chi getta illecitamente. Tutti, però, vorrebbero essere un supereroe che, con il potere della mente, sia in grado di cambiare la "mentalità" della gente, inculcando le buone pratiche e il rispetto per l'ambiente e per la vita."Un pomeriggio costruttivo che ci ha permesso, ancora una volta, di seminare — non solo — la cultura della sostenibilità, ma anche quella della vera e autentica partecipazione alla vita della città" ha conclusopresidente Legambiente Canosa. Da annipromuove la rigenerazione di siti urbani e periurbani sottraendoli al degrado e all'abbandono di rifiuti.