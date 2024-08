Canosa: Servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025

esclusivamente on-line

A Canosa di Puglia, i cittadini che intendono usufruire del servizio di refezione scolastica per minori iscritti alle Scuole Statali Primarie e/o dell'Infanzia – anno scolastico 2024/2025 - potrannoaccedendoal seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/canosa/ in ogni sua parte ePer gli utenti che intendono usufruire del servizio fin dall'avvio del suo espletamento, siPer le istanze pervenute successivamente a tale data, non è garantita la fruizione del servizio fin dal suo inizio. L'iscrizione al servizio resta comunque garantita anche ad anno scolastico in corso fino alla data di chiusura del portale per le istanze on-line prevista per il 31/05/2025.Il costo del singolo pasto è determinato sulla base di fasce ISEE di appartenenza: nel caso diallegare all'istanza relativaE' possibileper fascia ISEE sul sito ufficiale del Comune di Canosa di Puglia al seguente indirizzo: https://www.comune.canosa.bt.it/scuola/mensa-scolastica/domande-line-mensa-e-trasporto-fasce-isee-contributo-mensa che la corresponsione di benefici può dare luogo all'effettuazione di controlli, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla veridicità delle informazioni fornite.