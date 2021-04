Canosa: S'illumina di rosso l'Ipogeo D’Ambra

Si conclude con questo bellissimo inciso la storia del pellicano cheha tracciato nei suoi appunti scientifici e che introduce a ricordare laistituita dal Ministero della Salute che si terrà l'. Questa campagna "ci vede impegnati a sollecitare tutti a prenderci cura della vita; della vita di chi mi è accanto, a casa o sul lavoro, oppure sul treno o per strada". Promuovere la cultura della donazione degli organi e dei tessuti avvia processi integrativi e circuiti di umanità che il mondo ha bisogno di vivere e condividere per ricordare a tutti due punti fermi: la fragilità umana e la possibilità di fare tesoro di questa fragilità dal momento che viene donata e condivisa. Nessuno è inutile. Ogni donazione è un dolore che non ha eguali, ma è anche un orizzonte sereno, un seme che genera vita e che certamente ha ricadute a livello culturale, sociale, politiche ed etiche. Chi accoglie non potrà fare altro che promuovere il bene; farsi egli stesso dono. Gli organi e i tessuti donati e trapiantati sono come una grande semina di un abbondante raccolta di vita. L'Aido e tutte le associazioni attente a questo particolare stile di vita da sempre si impegnano a far comprendere meglio a tutti i cittadini italiani che cosa significa "donare e trapiantare", soprattutto con un'attenta campagna informativa per allontanare ogni dubbio in materia sanitaria, legislativa, religiosa ed etica (consultare opuscolo aido o sito internet dell'associazione). Infine in occasione della giornata nazionale l'in collaborazione con lae laha pensato di illuminare di rosso il sito archeologico "Ipogeo D'Ambra" sito in via Settembrini nei pressi delperLa scelta di tale monumento nei pressi del liceo scientifico cittadino ha l'intenzione di sollecitare la sensibilità dei ragazzi per questa particolare tematica. Il colore rosso, colore dominante del logo dell'A.I.D.O. nazionale, vuole colorare e riscaldare il cuore di quanti vogliono farsi dono per la vita. Questa scelta non deve essere vissuta come una scelta eroica, ma necessaria, naturale, come ci ricorda lo slogan di quest'anno, affinchè l'uomo comprenda bene l'importanza della prossimità. "Niente si dà tanto come quando si danno delle speranze."