Canosa: pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo

La Regione Puglia, con A.D. n. 852 del 04.08.2023, ha approvato le indicazioni operative per l'attuazione della misura "Interventi per il benessere delle famiglie numerose" e con successiva A.D. n. 1259 del 04/12/2023 ha ammesso l'istanza presentata dall'Ambito Territoriale sociale di, Minervino Murge e Spinazzola, confermando l'importo delle risorse assegnate con A.D. n. 1197 del 09/12/2020 pari adA seguito dell'Avviso pubblico del 24.09.2024 sono pervenute 52 richieste di contributo documentate: 49 sono state accolte, 3 escluse (1 per mancanza di requisiti di base, 2 in quanto percettori di misure diverse dal Red (che era compatibile). Con determina n.2350 del 26/11/2024, è stato pubblicato sul sito del Comune di Canosa, sezione Amministrazione trasparente, lche sarà direttamente accreditato sui conto-correnti che ciascun richiedente ha indicato nella domanda del beneficio. L'Ambito è sempre pronto a dare un sostegno concreto alle comunità e questaè la dimostrazione della nostra sensibilità e attenzione alle tematiche sociali dei tre Comuni.