Canosa: La sosta a pagamento si rinnova

In questi giorni, ahanno preso il via i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nelle zone blu. Prossimamente, gli stalli a pagamento saranno oggetto di una riorganizzazione che vedrà, fra le varie novità previste, anche il ripristino del servizio di sosta a pagamento del sabato pomeriggio. Si provvederà alla riduzione degli stalli blu nelle zone esistenti e alla realizzazione di nuovi in altre vie del centro cittadino dove se ne è ravvisata la necessità. La riorganizzazione, dovrebbe favorire una maggiore dinamicità degli spazi urbani dove risulta essere maggiore la domanda di sosta, producendo due effetti:- Benefici per le attività commerciali e professionali;- Maggiore facilità di accesso dei cittadini agli uffici presenti nelle zone interessate, evitando episodi di sosta vietata che creano intralcio alla viabilità;Sarà prevista, inoltre, l'estensione delle agevolazioni degli abbonamenti di media e lunga durata, l'estensione delle agevolazioni per tutti i residenti negli stalli blu, nuovi stalli rosa, stalli per invalidi, stalli per il carico e scarico merci ed estensione dei poteri di accertamento degli ausiliari. La fase di rinnovamento, completata in questi giorni, ha portato all'introduzione di una serie di novità che riguardano:1., attraverso l'introduzione di nuove opzioni caratterizzate dalla possibilità di usufruire di un importo calmierato rispetto alla tariffazione ordinaria mensile di € 30. Gli abbonamenti di medio e lunga durata seguiranno il seguente schema: abbonamento, abbonamento2., attraverso l'applicazione dei principi definiti dal regolamento vigente3., attraverso l'introduzione di:riservati alle donne in stato di gravidanza e/o a genitori con bambini di età non superiore a due anni compiuti, per una sosta gratuita di due ore presso gli "stalli rosa", con esposizione congiunta di disco orario ed apposito PASS rilasciato dal Comando di Polizia Locale;4., attraverso il ripristino della copertura del servizio del sabato pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, al fine favorire un adeguato grado di rotazione della sosta in favore del tessuto economico locale che caratterizza la città;5.al fine di favorire una maggiore dinamicità degli spazi urbani dove risulta maggiore la domanda di sosta attraverso:- laindividuatifino alla confluenza con Via Piave;- lain Via Piave (scuola Mazzini), Via Alcide De Gasperi, Piazza Martiri XXIII Maggio, Piazza Galluppi, Via Bovio e Via Corsica;6.ai sensi dell'art. 12-bis del C.d.S., al fine di rafforzare l'attività di presidio del territorio e supporto al Comando di Polizia Locale negli spazi limitrofi alle aree di sosta a pagamento, garantendo la concreta fruizione delle aree di sosta ed una maggiore equità sociale nell'utilizzo degli spazi urbani del centro città.