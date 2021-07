Canosa: La città si è vestita a festa

Da oggi, aal via laGli uffici comunali hanno predisposto un nuovo piano operativo nel rispetto dei protocolli anti-covid ed in particolare è stato previsto un diverso posizionamento delle bancarelle della fiera. Esse infatti interesseranno oltre Via Kennedy, Corso San Sabino e Piazza della Repubblica anche parte di via Giovanni Bovio. Saranno inoltre posizionate su un solo fronte delle strade interessate per ridurre le occasioni di assembramento e migliorare i flussi dei visitatori. In tutte le aree interessate dai festeggiamenti saràai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute, 22 giugno 2021. Le stringenti norme anti-covid hanno previsto anche un aggiornamento del posizionamento dellecon un maggiore distanziamento tra di esse e percorsi più ampi per i visitatori.Lasarà celebrata alleall'interno dell'per garantire ad un maggior numero di fedeli di partecipare alla liturgia. Durante la celebrazione le attrazioni del Luna Park nell'area attigua rimarranno inattive. Inoltre,per i tre giorni di festa. Nei locali infine sono presenti anche docce a disposizione degli operatori del mercato.- commenta- Il periodo ci impone regole più restrittive rispetto agli anni precedenti nel caso di manifestazioni pubbliche pertanto abbiamo adeguato l'organizzazione ai nuovi protocolli per non rinunciare a quella tradizionale atmosfera di festa, tanto cara ai canosini, legata alla devozione dei nostri Santi Patroni e attorno alla quale tutta la comunità si stringe. E' un forte segnale di ripartenza della città e invito i cittadini a vivere questi giorni di festa con serenità e senso responsabilità adottando tutti quegli accorgimenti utili per limitare al minimo rischi per se e per gli altri come l'uso corretto della mascherina, igienizzarsi frequentemente le mani ed evitare assembramenti."