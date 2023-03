Canosa: I Riti Quaresimali della Settima Santa siano iscritti nella lista dei beni culturali immateriali

L'avvocatoconsigliere di minoranza dellaha formulato interpellanza ai sensi dell'art.31 del Regolamento sulFunzionamento del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia al fine di: """conoscere i motivi o gli intendimenti che questa Amministrazione al governo della Città intende adottare con riguardo alla possibilità di iscrivere formalmente nello Statuto Comunale in vigore, in particolare all'art.2 "Il Comune - la Comunità" Titolo 1 Capo 1- Principi Generali e Ordinamento, un ulteriore comma avente ad oggettoArt.2 nonies-'"""""Fermo restando la piena autonomia della Autorità ecclesiastica in materia religiosa.'""-Il consiglierechiede:Se questa amministrazione intende farsi promotrice a"".In Puglia vige la Legge regionale n.8 del 27/03/2020 intitolataLa Regione Puglia considera i riti e le processioni della Settimana Santa come proprio patrimonio immateriale. In attuazione della convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Regione tutela e valorizza le processioni e i riti della settimana santa e contribuisce alla loro conservazione e promozione, promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantirne la più ampia diffusione.