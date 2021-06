Canosa: contributo in favore delle parrocchie per i centri estivi

"L'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ha destinato la somma di 34.572 euro in favore delle parrocchie della nostra città che ne faranno richiesta per l'organizzazione di centri estivi nei mesi di luglio ed agosto destinati a minori e diversamente abili. - Comunica il Sindaco- Si tratta di una proposta avanzata dai gruppi politici della città all'interno della riunione dei capigruppo consiliari per supportaree che l'amministrazione ha accolto con convinzione. Ritrovare una nuova normalità per i nostri ragazzi è quanto mai necessario e gli oratori, tradizionalmente presidi di socialità e accoglienza, potranno offrire questa opportunità, pur sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid."