Canosa : Code sull’A14 a causa di un incidente

Nell'ultimo weekend di luglio, è in atto il primo di vero esodo estivo, segnato dagli spostamenti dei vacanzieri in tutta Italia. In particolare il traffico è previsto da bollino rosso, il secondo livello più alto che corrisponde a intenso con possibile criticità, per la mattina di sabato e la giornata di domenica, quando nel pomeriggio-sera ci sarà un primo flusso di rientro dalle vacanze di luglio. Intanto, nella notte è stato registrato un incidente stradale, accaduto intorno alle ore 3,00 di sabato 27 luglio al km 609, direzione nord, dell', nel tratto cheDalle prime fonti, un pesante autoarticolato ha invaso a velocità sostenuta la corsia opposta, in un tratto della carreggiata in cui sono in corso dei lavori di manutenzione, mentre alcuni operai erano al lavoro per una prevista manutenzione. Il destino ha voluto che il Tir, dopo aver travolto parte dei segnali stradali ed il guard-rail, si sia schiantato contro questo, lasciando incolumi sia gli operai che il guidatore, uscito indenne dalle lamiere contorte del pesante autoarticolato sul guard-rail. Sul posto sono immediatamente giunte pattuglie della Polizia Stradale da Andria e dal COA di Bari, con i mezzi della Società Autostrade. La strada è stata completamente liberata solo intorno alle ore 6:30 circa, dopo intensa attività di rimozione e di pulizia dai detriti da parte del personale del Soccorso Stradale Scaringella.Stamani, intorno alle ore 11:00 circa, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Cerignola Est e Canosa in direzione Bari, si sono registrati oltre 3 km di coda a causa di un cantiere per il ripristino dei danni causati dall'incidente avvenuto questa notte. Mentre, sull' A14 Pescara-Bari, intorno alle ore 18:17, a causa di un veicolo fermo in avaria si sono registrate altre code tra lo svincolo Andria-Barletta e lo Svincolo Canosa in direzione Pescara.Per fornire ai cittadini informazioni utili a favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza,che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione documenti consultabili su internet, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7 tonnellate e mezzo e il. Mentre,in occasione del primo esodo estivo ha inaugurato la nuova 'control room', il centro per il monitoraggio del Traffico nella sede della direzione generale di Roma che ha il compito di accordare le immagini e le informazioni che arrivano in tempo reale e h24 dalle nove direzioni di tronco dislocate lungo i 3000 km di rete, dando così una visione d'insieme dei flussi e garantendo un controllo capillare degli impianti, come caselli, gallerie, telecamere, e dell'infrastruttura.