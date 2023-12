Canosa: Aspettando Santa Lucia

Allale Parrocchie delrinnovano l'appuntamento nell'ambitoper il "falò della tradizione" che si accenderànei pressi della Chiesa di Santa Lucia in piazza Antica con la benedizione del fuoco tra i canti a tema. Il programma della giornata di vigilia annuncia inoltre che alle ore 17,30 sarà celebrata la santa messa per condividere momenti di preghiera e riflessione. Seguirà,con il raduno della comunità presso piazza Tarpea con i bambini ed i genitori dell'oratorio, gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'I.C. "Bovio–Mazzini" per riscoprire "la vita bella e buona della Santa degli occhi" attraverso una narrazione in 3 tappe. "Viviamo insieme le vigilie" è l'invito dei promotori dell'evento sotto l'egida del Comune di Canosa e della locale Pro Loco UNPLI presieduta da Elia Marro. Alla vigilia di Santa Lucia:La fanòve a Sanda Luciòje,a Natèle trìdece dòje (a Natale tredici giorni).Si contavano i dodici giorni precedenti la vigilia e i dodici giorni successivi per previsioni climatiche dei mesi dell'anno successivo. Dopo le vigilie di Santa Caterina, dell'Immacolata e di, nel tempo dell'Avvento che precede il Natale, quando la comunità canosina "accende" le "fanòve" legate alle tradizioni popolari di culto cristiano consolidate nel tempo, attraverso feste di strada, profumate di sapori di frittelle e calzoni, prodotti tipici della cucina pugliese sempre sotto i riflettori dei media per la loro bontà e genuinità.Riproduzione@riservata