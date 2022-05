Canosa: All’Ambulatorio Popolare si parlerà di “Capitalismo digitale”

Alle 19,00 di, avrà luogo apresso la sede dell'ubicato in, l'incontro sul temae verterà su consenso, storia, media, fake e tendenze. Il relatore sarà ildocente di storia e filosofia del Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Canosa.L'anno scorso il professore ha pubblicato tra l'altro l'opera letteraria intitolatain versione ebook, inserita nella collanaper Ivvi Nuovi Autori.è una riflessione, scritta a quattro mani dae Danilo Dell'Aere, incentrata sulla crisi Covid, intesa anzitutto come crisi non più soltanto sanitaria, ma globale. Gli autori hanno fornito una lettura della fase attuale, utilizzando diverse ma complementari chiavi interpretative (politica, antropologica, geopolitica) e prendendo in esame le prospettive aperte dalla crisi. Focus sulla situazione italiana esplorando una duplice prospettiva: da una parte le relazioni con due dei maggiori global player sulla scena internazionale, la Cina e la Russia; dall'altra, il ruolo potenziale e reale dell'Italia nell'Ue, le cui criticità appaiono esaltate dall'emergenza pandemica. Il progetto europeo sembra essere di fronte a un bivio e anche in questo la crisi Coronavirus ha agito come un elemento rivelatore, imprimendo un'accelerazione a un malessere già largamente in atto.