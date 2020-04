Un Fanta... Calcio al Virus

"Potevamo scegliere di attendere la ripresa del campionato di Serie A di calcio. Potevamo scegliere di ignorare il grido disperato di migliaia di cittadini che stanno attraversando un momento drammatico. Potevamo scegliere di tenere quei soldi per noi, e magari utilizzarli quando tutto questo sarà diventato solo un brutto ricordo.Invece no,Esordisce cosìnella presentazione dell''iniziativa solidale portata a termine da giovani canosini (Alessandro Cignarale - PresidenteLeonardo Morra, Stefano Germinario, Roberto Scardi, Silvio Rossignoli, Ennio Donativo, Manlio Donativo, Salvatore Schiraldi, Giuseppe Di Nicoli, Marco Casamassima) a sostegno delle attività sociali dell'"Laha, - continuain qualità di componente referente - quindi, deciso di devolvere l'intero montepremi a favore dell'Ambulatorio Popolare di Canosa di Puglia, associazione che in questi tempi complicatissimi, e non solo, si occupa di assistere la fascia sociale più debole della nostra città. Abbiamo, dunque, fornito alla suddetta associazione, che ringraziamo per l'enorme lavoro che sta svolgendo, diversi e vari beni di prima necessità. Ci auguriamo che altre leghe della nostra città e, perché no, di tutta Italia possano, anzi vogliano emulare il nostro gesto. Abbiamo fatto poco, potevamo fare di più, ma siamo sicuri – conclude- che, se tutti donassimo qualcosa, riusciremmo a dare un sorriso a molte persone che, in questo momento, non riescono ad assicurarsi un pasto caldo sulla propria tavola".