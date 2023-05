Estate 2023: Al via l'organizzazione dei laboratori per ragazze-i

Ambulatorio Popolare ODV di Canosa di Puglia, avente sede in Via Settembrini n.98

Con una nota, l'comunica che è iniziataDa lunedì 15 maggio e per tutta l'estate 2023: "ci si vedrà per condividere, socializzare, divertirsi. Gli incontri si terranno 2 volte a settimana e saranno a tema. Si parte con il laboratorio del riciclo creativo e si continuerà con quello musicale e teatrale. Rivolgiamo un appello a educatori, docenti, ragazze, ragazzi, pensionati e tutte le persone di buona volontà che vorranno dedicare un po' del loro tempo a questo progetto." Da diversi anni, l'è una struttura mutualistica impegnata a garantire gratuitamente attività di assistenza e integrazione alle fasce più deboli e bisognose della comunità locale.