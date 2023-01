Canosa: Al via la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e zone periferiche

A Canosa di Puglia, sono iniziate nella giornata di oggi le operazioni di rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche e zone periferiche della città.di cui 50.000,00 in virtù della partecipazione ad avviso pubblico della Regione Puglia cui il Comune di Canosa di Puglia è risultato beneficiario e 12.500,00 derivanti dal bilancio Comunale vista la co-partecipazione del "nostro Ente".L'abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere in alcune zone del centro abitato come anche nelle zone periferiche, nelle campagne circostanti e lungo le arterie di ingresso ed uscita, sono fenomeni che continuano a caratterizzare "le nostre mura cittadine". Coloro che abbandonano i rifiuti devono sapere che il danno prodotto da questi comportamenti errati non è solo ambientale ed economico ma rischia anche di pregiudicare lo sviluppo della città.Inoltre, noto alla cittadinanza deve essere il fatto che la pulizia delle strade periferiche sia per il servizio che per i costi, non rientra nelle attività regolamentate dal contratto per il Servizio di igiene urbana. Nei prossimi giorni, "vi terremo" informati sullo stato dell'arte interessate da questo provvedimento. Intanto, sono stati rimossi i rifiuti nell'area di Contrada Lama dei Fichi.