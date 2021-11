Canosa: al Museo Archeologico Nazionale al costo di 3 Euro

A partire da venerdì 26 novembre 2021 , sarà possibile visitare ilal(al netto delle riduzioni e delle gratuità di legge). Sfruttando le moderne tecnologie e nel rispetto delle indicazioni precauzionali imposte dalla pandemia, il ticket sarà acquistabile online al link https://musei.puglia.beniculturali.it/home/biglietti/, così da scongiurare anche il rischio di non riuscire ad accedere nella fascia oraria di preferenza, soprattutto nei giorni e nei periodi di maggiore affluenza. In alternativa, il biglietto potrà essere comprato in loco con sola moneta digitale (bancomat e carta di credito). Al fine di abituare il fruitore alle nuove politiche di gestione del patrimonio, in questa prima fase di transizione l'ultimo giovedì del mese l'ingresso nel Museo sarà gratuito.«Si tratta di un biglietto di dignità sociale- sottolinea il Direttore Regionale Musei della Puglia, dottor- un meccanismo che responsabilizza il fruitore e lo educa al valore dei nostri beni culturali. È utile che i cittadini abbiano presente che la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione di musei e aree archeologiche ha dei costi che in parte sono sostenuti proprio grazie agli incassi derivanti dai titoli di accesso». L'avvio della biglietteria nel Museo di Canosa rientra in un più ampio orizzonte di rinnovamento verso un nuovo modello di organizzazione dei luoghi della cultura a cui è orientata la Direzione Regionale Musei della Puglia e che si traduce anche in una rosa di possibili offerte di acquisto a tariffa agevolata. Con l'aggiunta di un euro al costo del ticket si potrà, infatti, ottenere la Museo Card, una tessera che garantirà l'ingresso nel Museo di Canosa tutte le volte che si desidera, per un periodo di tempo di sei mesi. Nell'intento di prolungare la permanenza del turista nel territorio, contribuendo a destagionalizzare i flussi ed esaltare il turismo di prossimità, la Direzione ha previsto anche la Puglia Musei Card: 12 euro di ingresso, 15 musei convenzionati, 180 giorni per visitarli. Questa forma di abbonamento consentirà, infatti, di acquistare un ingresso illimitato per 6 mesi in più centri e motori della cultura regionale, accompagnando i fruitori verso un tour più ragionato: oltre alsarà possibile visitare il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia, il Parco Archeologico di Siponto, l'Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia, il Castello Svevo di Trani, Castel del Monte, la Galleria Nazionale della Puglia "Devanna" di Bitonto, il Castello Svevo di Bari, il Museo Archeologico Nazionale e il Castello di Gioia del Colle, il Parco Archeologico di Monte Sannace, il Museo Archeologico Nazionale "Giuseppe Andreassi" e Parco Archeologico di Egnazia, il Castello di Copertino. «Il Museo, da sempre il piccolo gioiello del territorio, acquisisce con la biglietteria un ulteriore valore aggiunto utile a far comprendere ai visitatori la qualità delle collezioni- commenta il Direttore del sito, la dott.ssa Anita Rocco-Approfitto per ringraziare la Fondazione Archeologica Canosina con cui da anni collaboriamo, il cui supporto è risultato prezioso anche in questo particolare momento in cui si è intrapresa una puntuale campagna informativa e di promozione del territorio».Riepilogando il Museo sarà fruibile:• martedì, mercoledì, giovedì, domenica 9.00-14.00• venerdì e sabato 15.00-20.00 Biglietto unico: intero 3 euro – ridotto 2 euroBiglietto cumulativo con Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia (valido per un ingresso in ognuno dei due siti entro una settimana dall'acquisto): intero 5 euro – ridotto 3 euroMuseo Card (accesso illimitato al Museo per 6 mesi): intero 4 euro – ridotto 3 euro Puglia Musei Card (accesso illimitato ai siti della DRM Puglia per 6 mesi): intero 12 euro – ridotto 8 euro