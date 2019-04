Tra passato e presente :"Gli Archeologi"del de Chirico

Per le prossime festività pasquali, 25 aprile e 1° maggio, tra le attrazioni in mostra aldispicca la scultura in bronzorealizzata dal grandenel 1968. E' visibile al pubblico dal 19 dicembre 2018, quando il Polo Museale della Puglia e ill'hanno presentata con l'intervento della Direttrice del Polo Museale della Puglia,alla presenza delle autorità cittadine. In pari data è stato proposto il nuovo allestimento della sede museale di Palazzo Sinesi. L'esposizione racconta in sei sale un periodo significativo della storia di Canosa. I materiali esposti, provenienti dai corredi di tombe arcaiche e ricchi ipogei ellenistici, testimoniano usanze e mentalità della società canosina e l'elevata qualità dell'artigianato locale. All'ingresso delin via Kennedy nr.18 è in bella evidenza la sculturadi, prestata eccezionalmente dallacon la quale è stata inaugurata la serie ditra arte contemporanea ed archeologia. "Quegli esseri vivevano in un mondo loro, un mondo a sé,non si lasciavano turbare dall'eterna tempesta che sibilava dietro di loro", sosteneva, nato il 10 luglio 1888 a Volos in Grecia e deceduto il 20 novembre a Roma. È stato un pittore e scrittore italiano, principale esponente della corrente artistica della pittura metafisica.iniziò a trattare il tema dell'archeologo in pittura nel 1927, un manichino umanizzato che abbraccia surreali costruzioni classiche, simbolo della storia culturale dell'umanità. Spesso esso è inserito in spazi ristretti da solo o in coppia.di aver abbandonato con queste opere, la sua rigorosa impostazione metafisica. Il motivo del ventre colmo di oggetti è ricorrente nella pittura dechirichiana degli anni Venti e Trenta e sarà in seguito ripreso più volte dall'artista anche nella scultura. Manichini gravidi di giocattoli, costruzioni fantastiche, frammenti architettonici e paesaggi compaiono in dipinti comedel 1926," eentrambi del 1927, Gli Araldici del 1930. Numerose variazioni sul tema degli Archeologi sono caratterizzate dallo stesso motivo: dal disegno del 1926, al dipintodatato 1926-1927, al grande oliodel 1927, all'omonima tempera dello stesso anno e all'acquaforte perdi Jean Cocteau, sempre del 1927, fino alle diverse interpretazioni scultoree che si succedono dal 1940 fino agli anni Sessanta, delle quali fa parte la grande scultura del 1968 in mostra presso il. Le due figure hanno il busto sproporzionato rispetto alle gambe e i loro corpi straripano di frammenti architettonici di templi e colonne spezzate, di acquedotti e muri romani, di cascate e di alberi. La vicinanza fisica dei due archeologi corrisponde anche a una comunanza emotiva grazie alla posa delle figure che si tramuta in una sorta di abbraccio, con il gesto complice della stretta intorno alla spalla. Gli Archeologi sono coloro che scoprono il passato e lo riportano al presente, indagando il lato metafisico della storia, della cultura e della società.