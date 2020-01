"Grande soddisfazione - esprime il sindaco di Canosa,- per gli oltre 11.000 visitatori che hanno raggiuntoL'importante risultato è dovuto al grande lavoro svolto dalla dottoressadirettrice del Polo Museale della Puglia e dalla dottoressaresponsabile del Museo Archeologico Nazionale che con passione e dedizione hanno lavorato con interventi di manutenzione delle sale espositive e con il riallestimento delle stesse. Indubbiamente tale risultato è stato possibile anche per via della generosa offerta culturale e archeologica della nostra città. Oltre a Palazzo Sinesi, l'offerta comprende i numerosi siti archeologici della città: uno su tutti ilche da sempre suscita molto interesse nei visitatori. Ma nessun risultato sarebbe stato possibile senza il lavoro svolto dalla Fondazione Archeologica Canosina ed in particolare dalle guide e da tutto lo staff che ogni giorno lavorano per poter ottenere questi risultati. Questo incoraggiante risultato tuttavia non deve farci sedere sugli allori, al contrario deve servire da stimolo affinché i numeri aumentino progressivamente per consentire alla cittadinanza di beneficiare della presenza dei visitatori.Per raggiungere questo scopo occorre che la Fondazione Archeologica, istituzione storica e meritevole, continui l'opera di rinnovamento nel suo interno avviata dalE' interesse dell'Amministrazione Comunale che la Fondazione possa beneficiare di una gestione snella e veloce per operare nel difficile e specialistico settore della cultura archeologica in maniera efficiente ed efficace.Ai 15 mila euro devoluti come quota di partecipazione dal Comune alla Fondazione si sommano i 55 mila euro erogati per il contratto di servizio con cui è affidato alla Fondazione il compito di rendere fruibili ed accessibili i siti archeologici comunali. Il rinnovamento in corso mira a rendere la Fondazione autosufficiente e autonoma per poter svolgere appieno la propria missione statutaria necessaria per poter creare nuove opportunità di lavoro e beneficio di sviluppo a tutta la città. Questo sarà possibilesolo cone, le attenzioni di importanti emittenti televisive comenon fanno altro checreando ulteriori occasioni di visibilità nel panorama nazionale."