Canosa: Accoglienza calorosa alla delegazione spagnola dell'Erasmus Plus VET

Incontri proficui e costruttivi nell'ambito del progettotenutisi in questi giorni aa cura diin rappresentanza dell'agenzia per la mobilità transnazionale con sede ache promuove e sostiene la progettazione e realizzazione di attività finanziate nell'ambito delle politiche europee di sviluppo, innovazione, formazione e cooperazione territoriale. Nella sua città natìa,ha guidato una delegazione spagnola composta da rappresentanti dellareferenti die da studenti di Ceuta che hanno incontrato autorità comunali, dirigenti e docenti scolastici, imprenditori e amministratori di aziende locali, ristoratori e titolari di strutture ricettive, presidenti di associazioni culturali e guide turistiche per approntare il programmaper favorire il progresso del sapere e la formazione diIl programma pone un forte accento sull'inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Sostiene inoltre le priorità e le attività stabilite nello spazio europeo dell'istruzione, nel piano d'azione per la formazione digitale e nella nuova agenda per le competenze per l'Europa.La delegazione ha partecipato tra l'altro all'organizzato in collaborazione con lapresieduta da, con le visite alla Domus Romana, al Museo Archeologico e alla Cattedrale di San Sabino attraverso un'itinerario teso a promuovere le bellezze del territorio in ambito didattico-culturale per offrire agli studenti un percorso formativo e learning.Mentre, alla visita dell´insieme alla delegazione spagnola ha preso parte, dirigente dell'ed ambasciatrice Erasmus+, il programma di interscambio educativo che l'Unione Europea promuove per le scuole primarie e secondarie. Sono stati accolti dalla dirigente scolasticacon i docenti e personale ATA che hanno fatto conoscere i vari indirizzi dell'Istituto. Fiore all'occhiello il pranzo con prodotti tipici proposto dagli studenti dell''indirizzoche hanno meritato gli apprezzamenti dell'assessore alla Culturadell'assessore agli eventidel consigliere comunalee degli ospiti.La delegazione spagnola ha anche incontrato il sindaco di Canosa di Pugliapresso l'aula consiliare alla presenza dell'assessora alle attività produttivee dell'Assessore alla Culturaper i saluti istituzionali e gli approfondimenti sulle iniziative da intraprendere, coinvolgendo anche le scuole locali, intervenute con dirigenti e docenti. Inle opportunità per iltendono a migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi e delle prassi del settore in tutta Europa, perseguendo gli obiettivi di:perfezionare le competenze professionali degli individui; ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; rafforzare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento; favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; promuovere attività di mobilità e del turismo.