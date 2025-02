Fruit Logistica 2025: la Puglia si presenta come hub di innovazione per l’ortofrutta

Uno spazio comune dedicato alla promozione dei settori strettamente connessi alle produzioni ortofrutticole, dai macchinari alle tecniche di lavorazione, al vivaismo, alle tecnologie di copertura, alla meccanizzazione agricola, e in generale alle innovazioni del comparto. Ѐ la novità della partecipazione della Puglia dalsalone leader internazionale per i prodotti ortofrutticoli freschi. Dunque, oltre alla consueta presenza delle imprese pugliesi negli spazi loro dedicati, quest'anno Unioncamere Puglia e Regione Puglia (Dipartimenti Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia e Dipartimento allo Sviluppo Economico) realizzano una iniziativa sperimentale che si concretizza in uno spazio di circa 45 mq, dove si terranno workshop, presentazioni aziendali, per un totale di 10 appuntamenti che saranno tenuti da aziende, associazioni di categoria e istituzioni. "A Fruit Logistica di Berlino – ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia,-ci sarà l'opportunità per l'intera filiera a servizio del comparto ortofrutticolo di spiegare quali innovazioni e saper fare pugliese è possibile mettere in campo per il miglioramento delle produzioni, partendo dalle nuove cultivar e macchinari disponibili sul mercato, passando per le tecniche di lavorazione e le tecnologie di copertura. Un'occasione di confronto e crescita nello spazio della Messe Berlin - Hall 4.2, area C-20, attrezzato dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia in piena sinergia con Unioncamere Puglia"."Per la prima volta – commenta la presidente di Unioncamere Puglia,- il know-how pugliese prende parte ad un evento internazionale come sistema produttivo: non solo prodotti di eccellenza ma anche tecnologie innovative, ricerca e sviluppo per migliorare la competitività delle nostre imprese sui mercati globali. Questo spazio comune rappresenta un'opportunità strategica per valorizzare l'intera filiera ortofrutticola pugliese, creando sinergie tra aziende, istituzioni e operatori del settore. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento della Puglia come hub di innovazione e qualità, mettendo in luce il dinamismo delle nostre imprese e la capacità di affrontare le sfide del mercato con soluzioni all'avanguardia. Con questa iniziativa sperimentale, vogliamo favorire lo scambio di conoscenze, incentivare nuove collaborazioni e promuovere il nostro territorio come riferimento per l'agroalimentare di qualità".nell'ultima edizione, ha visto la partecipazione di oltre 2.750 espositori provenienti da 91 nazioni e ha attirato oltre di 90.000 visitatori, mettendo in mostra il meglio delle produzioni ortofrutticole di tutto il pianeta e proponendo l'innovazione a supporto della produzione e lavorazione di frutta e verdura fresca, con i sistemi e le soluzioni tecniche più̀ avanzate.