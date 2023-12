Canosa: A scuola di sfogliatelle

Nell'ambito dell'iniziative per lache si terrà ail prossimolain collaborazione con il, organizza un laboratorio di pasticceria per scoprire e imparare i segreti del dolce tipico della tradizione natalizia canosina. La cosiddettaè stata riconosciuta dall'elenco, istituito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. In questi giorni, contattando, attiva per ulteriori informazioni. Il laboratorio di pasticceria offrirà le prime indicazioni sulle materie prime da utilizzare per ladi questi dolci di casa, molto familiari. Latramandata di generazione in generazione, è frutto del risultato di profondi legami vincolanti con fattori quali la tradizione, il territorio e le materie prime, in un mix di storia ed ingredienti di qualità a tal punto da essere considerata come espressione del patrimonio culturale canosino ed ora nazionale. Senza dimenticare chesoprattutto quelli della "nostra tradizione come le sfogliatelle tipiche di Canosa di Puglia" è da sempre stata considerata un'atto d'amore e generosità. La soddisfazione di creare qualcosa di delizioso e condividerlo con gli altri può nutrire l'autostima e fornire una sensazione di realizzazione personale. Leancora pochi posti come hanno riferito nel corso della conferenza stampa svoltasi stamani a Canosa di Puglia presso l'aula consiliare per la presentazione dellacon un programma ricco di sorprese grazie alla sinergia messa in atto dall'Amministrazione Comunale con la Pro Loco Canosa, organizzatore dell'evento, l'Associazione Cuochi e Pasticcieri della Provincia BAT, il Touring Club Italiano, gli studenti ed i docenti dei "Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera" dell'I.I.S.S. "Einaudi" di Canosa di Puglia, i rappresentanti di pasticcerie e forni che producono lanel territorio.Riproduzione@riservata