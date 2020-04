Canosa a “Sapiens–un solo pianeta”

il Ponte Romano sul fiume Ofanto di Canosa del II secolo d.c, come esempio nella lavorazione della pietra e nell'uso del legno;

Da non perdere l'ottava puntata diun racconto dal titoloallesuconattraverso arte, metalli e malattie, che produce consapevolezza, inducendo alla riflessione, ponendo interrogativi e cercando risposte." Il racconto dellaprosegue cercando risposte a questa domande cruciali. Nel corso della puntata si dimostrerà che "la nostra storia è strettamente legata al susseguirsi di eventi che hanno modificato l'aspetto della Terra, dalla formazione dei supercontinenti alla conseguente concentrazione di risorse in regioni particolari del pianeta".Sono state quelle stesse risorse a determinare le traiettorie storiche dei sapiens, dalfino alle civiltà tecnologiche di oggi, passando attraversoe l'età delle scoperte diLa storia dei Sapiens infatti è scritta soprattutto nelle rocce, nei minerali, nelle piante, "in ogni materia che abbiamo imparato a estrarre, modificare, lavorare, utilizzare". E per scrivere la storia ihanno condotto guerre, generato conflitti, fatto scoperte, costruito e distrutto civiltà. Per raccontare tutto questo: il faraglione e la falesia dicome testimonianza geologica delle piattaforme carbonatiche che si formavano 100 milioni di anni fa; lacon i suoi pittogrammi risalenti al Neolitico;letra le più grandi e antiche d'Europa, luogo di estrazione e lavorazione del sale ricavato sfruttando l'energia del sole;città interamente costruita con la Pietra Leccese una risorsa prodotta dalle particolari condizioni climatiche pugliesi e dalla capacità degli uomini di sfruttarne le conseguenze geologiche.