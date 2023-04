A Canosa fa tappa “PaleSTRANAtura 2023”

Si terrà, a partire dalle, la quarta tappache avrà luogo auggestiva testimonianza del periodo romano (I - II sec. d.c.).on questo progettoagli alunni delle classi V della scuola primaria di tutta la Provincia, il CONI Regionale Puglia, attraverso la sua Delegazione provinciale del territorio della Provincia di Barletta Andria Traniintende conciliare la pratica dello "sport per tutti" al rispetto dell'ambiente naturale con un approccio che persegue alcuni obiettivi specifici:attraverso uno stile di vita attivo già in giovane età, in modo che la pratica sportiva all'aperto diventi una sana abitudine finalizzata anche al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza del territorio.In questo senso lasono delle discipline da privilegiare per il contatto diretto con la natura. Per il CONI è importante avvicinare cultura dello sport e cultura ambientale, promuovendone anche la conoscenza storica dei luoghi. I partecipanti, attraverso 6 step di 25 minuti ciascuno (5 sportivi ed uno culturale), a rotazione avranno la possibilità di avvicinarsi ad alcune discipline sportive seguiti da tecnici federali e di apprendere, da un esperto locale, notizie storiche ed ambientali sulle location che li ospitano.Ilper questa nuova edizione del progetto, è riuscita a mettere insieme diversi Enti del Territorio, la Regione Puglia e il suo Assessorato allo Sport per Tutti, Comuni (anche, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il mondo della Scuola e le Associazioni Sportive e Culturali della provincia, al fine di rendere sempre più interessanti tutte le tappe che avranno luogo in posti molto suggestivi dal punto di vista naturalistico e pregni di storia e cultura del nostro territorio. All'iniziativa hanno aderito anche due grandi ed importanti aziende commerciali della regione (DIVELLA e ACQUA ORSINI) che hanno assicurato prodotti per la merenda dei ragazzi.