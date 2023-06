Il progetto "PaleSTRANAtura 2023" presentato a Roma

E' approdato ail progetto", rivolto agli alunni della scuola primaria, valicando così i confini provinciali e regionali, per giungere nella capitale grazie ai suoi protagonisti guidati da(Presidente CONI Regione Puglia),(Delegato Provinciale CONI BAT),consigliera regionale. Lo scorso, una delegazione composta da 300 persone, tra le quali docenti, alunni delle quinte elementari, istruttori e fiduciari CONI, in rappresentanza della comunità del territorio della Provincia di Barletta Andria Trani ha raggiunto Roma per partecipare all'e alle premiazioni nelaccolti: dal presidentedal responsabile degli organi collegiali,e dal dirigente responsabile per l'Area Territorio e Promozione,che si sono complimentati con tutti per il progetto presentato e realizzato che in questi mesi ha coinvolto migliaia di alunni.Una data indimenticabile e soprattutto un'esperienza unica per tutti i partecipanti che hanno ricevuto la benedizione del Papa all'udienza incentrata sulla catechesi, sulla passione per l'evangelizzazione, sullo zelo apostolico del credente, sui testimoni e sulche "ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava, e questo gli ha aperto molte porte per l'annuncio della fede cristiana." Sotto il sole in piazza San Pietro del Vaticano, la delegazione del CONI BAT ha vissuto emozioni intense accompagnate dalla soddisfazione per una esperienza memorabile in un clima di entusiasmo e gioia.Non da meno l'ingresso al Foro Italico e neldove sono state rivissute le esperienze del progettoattraverso foto, video e testimonianze dei partecipanti che hanno evidenziato l'importanza della pratica dellonel rispetto dell'ambiente naturale. Tra gli obiettivi del CONI, quello di avvicinare cultura dello sport e cultura ambientale, promuovendone anche la conoscenza dei luoghi di notevole importanza storica e paesaggistica .attraverso il progettoche coniuga sport e cultura a contatto con la natura che è diventata palestra-laboratorio di diverse discipline sportive. Il tutto finalizzato alla promozione dell'educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva sostenibile ed ecologica, attraverso uno stile di vita attivo già in giovane età, in modo che la pratica sportiva all'aperto diventi una sana abitudine nel rispetto dell'ambiente attraverso la conoscenza del territorio e la bellezza dei luoghi frequentati.Nel corso delle tappe del progettosono stati vissuti anche dei momenti sociali per affrontare temi significativi come: la campagna sulla prevenzione della violenza sulle donnepromossa dagli assessorati Welfare e Sport per Tutti della Regione Puglia per sensibilizzare le persone che praticano sport sia a livello agonistico che dilettantistico; e l'altro, per accrescere il benessere della collettività, attraverso l'orientamento verso stili di vita sani, in particolar modo di bambini ed adolescenti, incentivando la pratica sportiva, per prevenire e ridurre l'incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita, in virtù del protocollo di intesa tra laIl CONI BAT, in questa edizione del progetto, è riuscita a far incontrare e collaborare diversi Enti del Territorio, la Regione Puglia e l' Assessorato allo Sport per Tutti, i Comuni (anche Canosa di Puglia), il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il mondo della Scuola e le Associazioni Sportive e Culturali della provincia BAT, e a breve, quelle di tutte le province pugliesi, rendendo sempre più accattivanti le tappe che si sono svolte in location suggestive fortemente caratterizzate dal punto di vista naturalistico, storico e culturale. All'iniziativa hanno aderito anche due grandi ed importanti main sponsor pugliesi (DIVELLA e ACQUA ORSINI) che hanno omaggiato prodotti alimentari per le merende dei ragazzi.sono stati premiati anche gliche a Roma sono stati accompagnati dalle docentiemozionate per questa partecipazione che ha arricchito il percorso formativo ed educativo dei discenti.Riproduzione@riservata