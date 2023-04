Canosa: "PaleSTRANAtura 2023" per valorizzare il territorio attraverso lo sport

L'Inno di Mameli cantato da tutti i partecipanti ha aperto la quarta tappa disvoltasi alo scorso 26 aprile."Nonostante il fastidioso vento di prima mattinata, è stata ancora una meravigliosa giornata di festa, sport e cultura, vissuta da oltre 300 alunni delle scuole elementari di Canosa e Trani, in uno scenario naturale davvero molto particolare, in riva al fiume Ofanto, testimonianza della nostra storia, con il favoloso Ponte Romano a fare da sfondo a Canosa di Puglia." Il tutto si è concluso con grande soddisfazione espressa dal Delegato Provinciale CONI BAT,e dal Fiduciario Comunale Coni,per gli onori di casa alla presenza, tra gli altri: dell'assessore allo Sport di Canosa,dell'assessore agli eventi,del presidente provinciale della LILTdella dottoressaper il Centro Anti Violenza "RiscoprirSi" che ha aderito alla campagna promozionale della Regione Puglialo slogan scelto "per lavorare insieme" al mondo dello sport sulla prevenzione della violenza sulle donne.Nel saluto istituzionale, l'assessoreha ringraziato il CONI per aver scelto ancora una volta questo sito per avvicinare le giovani generazioni alla natura e alla storia attraverso lo Sport.on il progettospalmato in più tappe, il CONI Regionale Puglia, attraverso la sua Delegazione provinciale del territorio della Provincia di Barletta Andria Traniintende promuovere la pratica dello "sport per tutti" al rispetto dell'ambiente naturale attraverso un approccio che persegue alcuni obiettivi specifici:attraverso uno stile di vita attivo già in giovane età, in modo che la pratica sportiva all'aperto diventi una sana abitudine finalizzata anche al rispetto dell'ambiente e alla conoscenza del territorio. Non da meno il protocolloattraverso interventi di educazione alla salute nelle scuole, per far apprendere le corrette abitudini e comprenderne l'importanza fin da bambini, che è il primo passo per diventare adulti responsabili e consapevoli, con un impatto cruciale anche sulla collettività.Alla buona riuscita della manifestazione canosina hanno collaborato: il direttore di tappa, gli Istruttoriper il Tiro con l'Arco,per la Mountan Bike,per il judo,per la Ginnastica aerobica eper la scherma. Il servizio di equitazione è stato garantito dalla scuderia di Canosa AEC di Ruggiero Germinario. Lo step culturale è stato curato dalla dottoressadellae dalla Pro Loco. Per il CONI è importante avvicinare cultura dello sport e cultura ambientale, promuovendone anche la conoscenza storica dei luoghi. "Indispensabile per la sicurezza di tutti i ragazzi", la presenza dei volontari dell'ANPANA, del NOETA, della Associazione Polizia di Stato, oltre agli studenti dell'IISS "L.Einaudi" dell'indirizzo "per'Ospitalità Alberghiera" , mentre il servizio di primo soccorso è stato garantito dall'O.E.R. e dalla Misericordia di Canosa di Puglia. Immagini e foto sono state affidate a Giovanna Sebastiani, Giuseppe Beltotto e Savino Mazzarella. La merenda è stata gentilmente messa a disposizione da due importanti aziende della regione: Divella e Acqua Orsinia prossima tappa di, risalente intorno all'anno mille, dove è possibile scorgere ancora in buono stato il recinto murario, una chiesetta medievale e una torre d'epoca .