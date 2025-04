Grazie di cuore a tutti!Sono stati quattro anni intensi!

Con l'Assemblea elettiva del prossimosi rinnovanoper ilSubito dopo,, sarannoo. Il Delegato Provinciale della BAT uscente,ha cercato di sintetizzare l'attività svolta e ha voluto ringraziare : "A chiusura di questa esperienza sento il dovere di esprimere un sincero ringraziamento al Presidente regionale del CONI Angelo Giliberto, sempre molto vicino al movimento sportivo di questo nostro territorio. Sono stati quattro anni intensi dove, ancora una volta, in piena sinergia con gli Enti locali, le Associazioni sportive e il mondo scolastico, abbiamo cercato con entusiasmo e passione di continuare quel lavoro di promozione della attività sportiva, cominciato già nel 2017. Non è stato facile. Ma la qualità e la valenza di proposte e progetti ci hanno permesso di dialogare con i ragazzi e di sensibilizzare le loro coscienze sui vari temi oggetto delle nostre iniziative. In questo ultimo quadriennio siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi. E questo grazie all'impegno profuso da tutti i miei collaboratori, perfettamente integrati e con il giusto spirito di squadra. Un grazie di cuore a tutti loro, dal vice delegatoai vari fiduciari comunali,per Trinitapoli e San Ferdinando,per Trani,per Andria,per Canosa di Puglia,per Bisceglie,per Spinazzola,per Minervino eper Margherita di Savoia. Al direttore tecnicoal delegato provinciale CIPe all'ingegnere. Con loro, oltre ad organizzare al meglio le attività dei vari progetti nazionali come i Centri Coni, gli Educamp, e le diverse giornate dello Sport, siamo riusciti a consolidare anche uno splendido format comeche ha coinvolto ogni anno oltre duemila ragazzi delle scuole elementari, diverse associazioni provinciali, le istituzioni come Regione e Comuni, e, soprattutto, valorizzato il nostro territorio, tanto da portarci nella fantastica giornata del 31 maggio 2023 in quel di Roma, prima dal Santo Padre e poi nel Salone degli Onori del Coni. Ma questo quadriennio è stato segnato anche dalla meravigliosaospitate nella splendida sede della Fondazione SECA, nella piazza antistante la Cattedrale di Trani a marzo del 2023. Da una serie di convegni organizzati nelle varie Città della Provincia con temi di stretta attualità in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport, e dall'incredibile lavoro svolto con l'Associazione Medici Sportivi attraverso un Osservatorio che ci ha permesso di entrare nelle diverse scuole superiori di tutte le Città della nostra provincia ad accendere un focus particolare sui comportamenti e le abitudini dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Oltre duemilaeduecento questionari somministrati ed importanti riflessioni da farsi sui dati emersi. Continuando ad abbinare sempre sport e valori, l'adesione dello scorso anno alci ha consentito poi di dialogare con i ragazzi di 32 istituti di ogni ordine e grado del nostro territorio, di organizzare ben 5 tappe sportive con quasi tremila partecipanti, e di portare a Roma lo scorso 21 marzo, per le finali nazionali, una importante rappresentativa di 35 atleti che hanno ottenuto brillanti risultati nello Stadio delle Terme di Caracalla intitolato a Nando Martellini. Tutto questo lavoro ha avuto un giusto riconoscimento con la visitaalla presenza di tutte le Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia BAT, con cui abbiamo avuto sempre un dialogo continuo ed aperto. Grazie pure alle diverse associazioni della Protezione Civile, sempre presenti al nostro fianco; alle associazioni delle famiglie dei ragazzi con disabilità, che abbiamo cercato di coinvolgere con gioia nei nostri progetti di promozione all'attività motoria; e a tutte le Società Sportive che, tra mille sacrifici, stanno cercando di superare questo difficile e particolare periodo di transizione. Non so se tutto questo sarà considerato sufficiente e meritevole di riconferma, ma di certo abbiamo cercato diè sicuramente più importante del singolo protagonismo nella promozione dell'attività sportiva. Parlare ai più giovani di sport non è "tempo perso" ma può far crescere una cultura di valori e di principi indispensabili per ottenere poi validi risultati. Avere al proprio fianco un Presidente regionale che è animato dalla passione pura per lo Sport e che condivide progetti ed iniziative rivolte soprattutto alla crescita dei ragazzi e di tutto il movimento sportivo, è fondamentale ed imprescindibile.. E in conclusione il Delegato Provinciale della BAT uscente,ha esteso i ringraziamenti atutti gli amici della stampa che con la loro collaborazione continua e preziosa hanno dato a tutti la possibilità di conoscere quanto abbiamo cercato di fare in questi anni e che, da sempre, sono stati vicini allo Sport del nostro territorio."