Bari: Il film “Ti mangio il cuore”  al Bif&st  2023

Nell'ambito della quattordicesima Edizione delche ha inaugurato quest'oggi a Bari, alsarà proiettato il filmdel regista pugliese, per la sezione. Il film, tratto dall'omonimo romanzo d'inchiesta diè ispirato alla vera storia di, prima pentita della mafia garganica. Dallaaldi Bari, il filmprodotto da Indigo, Rai Cinema econ il contributo dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. E' statoUna storia d'amore e vendetta, di sentimento e annientamento, ambientata in Puglia. Arso dal sole e dall'odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto. Accanto ai due protagonistinel cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, e con la partecipazione straordinaria di Michele Placido. La sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino.