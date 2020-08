Arte che incontra l’Arte

Un evento, primo di una lunga serie, patrocinato dae voluto fortemente daambasciatrice della Puglia nel mondo e sostenuto dal presidente Emiliano.Si è tenuta venerdì 31 luglio, ad Oria, nella splendida cornice della masseria Palombara Resort & SPA, l'inaugurazione della mostra di arte contemporaneache rimarrà aperta fino al 27 settembre prossimo. La mostra, vero percorso espositivo tra le volti a botte e a stella in tufo della masseria, la calce bianca, i capannoni agricoli e la natura, include le opere diE un omaggio aartista pugliese prematuramente scomparso lo scorso anno. Una serata bellissima in cui cultura e arte si sono incontrate, "divenendo il veicolo che porterà la Puglia ecosostenibile ad un livello superiore. Il circuito arte contemporanea è infatti fondamentale per l'elevazione culturale, per produrre un turismo sofisticato" cosìmadrina d'eccezione della serata che continua così: "le Istituzioni hanno anche l'obbligo di educare il pubblico e questa collaborazione tra pubblico e privato ne è l'esempio concreto". Per accogliere tutto questo è stato scelto uno dei luoghi simbolo della cultura pugliese, dove la natura da sempre si conserva rinnovandosi: la