PUGLIAPROMOZIONE, al servizio di turismo e cultura per un servizio pubblico efficiente

prosegue l'attività di formazione professionale continua dei suoi dipendenti, perché la Pubblica Amministrazione efficiente è frutto di investimenti sul patrimonio umano di un ente. Lo scorso 7 luglio, a Bari, dopo gli appuntamenti di team building guidati dal coach Fefè De Giorgi,si è svolto un incontro formativo con il prestigioso. Focus sulla materia degli appalti, sul ruolo e le funzioni del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e sulle procedure amministrative che ha visto la docenza del noto avvocatodi. "L'obiettivo è migliorare la qualità della procedura amministrativa, accrescere e aggiornare la formazione professionale del personale amministrativo per velocizzare le prestazioni verso il pubblico – dichiara, direttore generale di- . Ciò è un chiaro segnale di quantocontinui ad investire, anche al suo, verso l'innovazione e la formazione continua, così da offrire una qualità sempre più alta degli atti e dei provvedimenti amministrativi". Questa attività viene realizzata a consolidamento del primato diche il 20 giugno scorso - nel contest "Valore Pubblico, la Pubblica Amministrazione che funziona" - è stata insignita dellaconsegnata nel Campus SDA Bocconi School of Management di Milano con il ministro Brunetta che ha considerato come best practice italiana l'attività ''. Aver avviato un nuovo percorso di formazione mirato per le attività strettamente amministrative, rivolto a 20 dipendenti dell'Agenzia Regionale per il Turismo, significa continuare ad investire sui servizi che verranno resi ai cittadini.