Pugliapromozione: “Eventi in co-branding”

GLI EVENTI DI INTERESSE

I FONDI DISPONIBILI

LA DATA DI SCADENZA

PER INFORMAZIONI

Prosegue senza sosta il lavoro diche con l'avviso pubblico "Eventi in co-branding" invita a presentare la propria progettualità per la fornitura di servizi di comunicazione off/on line. La partecipazione è aperta a tutti gli operatori economici,riguardanti tre macro-ambiti: a-Arte e culturale, b-Enogastronomia, c-Natura e sport e che si riferiscano, in connessione, al tema del Natale, Capodanno ed Epifania. Gli eventi potranno essere realizzati a partireQuesta attività diprevede la realizzazione di Interventi di Comunicazione e Promozione della Destinazione, di Innovazione della destinazione e di potenziamento del prodotto turistico regionale, di Valorizzazione dell'offerta turistica, Informazione e accoglienza turistica e Governance. Le finalità sono qualificare e accrescere la conoscenza della Puglia e della sua immagine come meta di viaggio, rivolgendosi a target di fruitori di eventi o di prodotti editoriali, televisivi o inerenti altri strumenti di comunicazione, tra cui gli stessi canali digitali, web e social network.Nello scenario attuale, a seguito delle conseguenze dovute al distanziamento sociale, gli strumenti di innovazione digitale sono divenuti ancora più rilevanti e preziosi per facilitare la vicinanza tra gli operatori dell'offerta turistica e gli enti pubblici, per migliorare altresì la diffusione di informazioni sulla destinazione e sull'offerta turistica, nonché per monitorare e studiare il sentiment e la reputazione della Puglia. Gli interventi strategici si rivolgeranno altresì alla valorizzazione dell'offerta turistica, in stretta continuità con la promozione dei prodotti turistici e le iniziative di marketing territoriale, sì da elevare la qualità dell'accoglienza e l'attrattività del territorio tanto per i turisti di prossimità, quanto per quelli provenienti da altre regioni o dall'estero.Con questo avviso pubblico, l'Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)intende dare seguito al programma strategico regionale di comunicazione della brand identity, coerentemente con la propria mission istituzionale, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, adeguatezza e proporzionalità dell'azione pubblica, economicità, efficienza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, puntando sulla qualità e la innovatività dei servizi che veicolano il brand Puglia.- Sono quelli da destinare a un pubblico generalista o specializzato, che si tengono in Italia o all'estero e che producono un apprezzabile richiamo mediatico. In particolare, gli Eventi di Co-Branding devono puntare a una comunicazione della destinazione Puglia che contribuisca ad accrescere la brand image e a qualificare la brand reputation, promuovendo la conoscenza del territorio, stimolando i motivi di viaggio in Puglia, producendo incoming e accrescendo l'attrattività del territorio stesso, con la finalità di 2 destagionalizzare, arricchire e diversificare l'offerta turistica regionale.L'unione di energie e creatività del co-branding consarà supportato da una dotazione finanziaria di. Si precisa che ogni offerta di servizi non può superare il valore massimo di(oltre IVA).- Gli operatori economici possono presentare le offerte- Per informazioni cliccare su questo link https://tinyurl.com/23ttx3p8 per prendere visione del bando completo.