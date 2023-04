Architetture e paesaggi di pietra. Esperienze del nostro tempo

A Trani, inaugura la seconda Edizione del Festival Architettura “Stone Landscapes: new stories for Mediterranean quarries!”

alle ore 11,00 di dsi terràinaugurazione della seconda Edizione delcon la mostrache avrà luogo presso il Castello Svevo. La mostra, a cura del Dipartimento ArCoD raccoglie alcune delle esperienze progettuali più significative, in ambito internazionale, che si sono prodotte in riferimento ad una idea di architettura segnata dalla materia della sua costruzione: la pietra. Alle ore 12,00 sempre presso il Castello Svevo, la presentazione di "Petra Sonante", il progetto di rigenerazione urbana a cura di Ati Petra Sonante. Si avrà la possibilità di fruire del progetto pugliese Petra Sonante (in corso di realizzazione), firmato dall'Architetto Mauro Sàito, per la valorizzazione della Cava Serpentane a Cursi. Il Festival è promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e si svolgerà fino al 30 aprile tra Cursi, Trani e Apricena, coinvolgendo anche i comuni die Parabita attraverso workshop, mostre, lectio magistralis, incontri tematici, seminari, e rappresentazioni teatrali e musicali.